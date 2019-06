Chorrillos: mujer denunció al padre de sus hijos por golpearla en vía pública

Una mujer acusó a su ex pareja por presuntamente haberla agredido en plena vía pública, en el distrito de Chorrillos. El sujeto incluso habría amenazado con asesinarla, por lo que ella pide el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

La víctima, María Carrera Machuca, contó que la agresión se produjo tras pedirle al padre de sus dos hijos, César Augusto Yovera, que colaborara con los gastos de los pequeños.

“Cuando le pedí que me diera algo para mis hijos, me dijo ‘vamos aquí, a dos cuadras, porque no tenía sencillo’. Por tonta, le creí y terminó golpeándome, me aseguró que no iba a parar hasta verme muerta”, contó a América Noticias.

"Él tiene otra pareja, pero no es primera vez que me golpea, el año pasado me agredió. Él es soldado”, agregó.

Carrera Machuca llego acompañada por una vecina a la Comisaria de Villa Chorrillos para denunciar, nuevamente, al sujeto. Teme que César Yovera cumpla con su promesa de acabar con su vida.

Indicó que por su mal estado de salud y precaria condición económica, un familiar suyo está cuidando a sus hijos. El médico legista dispuso que fuera internada en un hospital a causa de esta última agresión. Espera que el MIMP intervenga en su caso.

El presunto agresor no fue hallado en la dirección que consigna en el Reniec.