El ciudadano Ángel Huaraya, de 52 años, desapareció desde el pasado viernes 12 de enero, en Chorrillos. Después de más de una semana, su familia sigue sin tener noticias sobre su paradero, situación que los mantiene en la angustia.

Ángel, conocido por su labor como preparador físico de arqueros y su participación en el equipo técnico de la selección sub-17 en el Mundial de Corea del Sur 2007, conocidos como los Jotitas, es descrito por su familia como una persona que nunca faltaría a sus rutinas sin avisar a sus allegados o sus familiares.

Sus parientes indicaron a América Noticias que la última vez que lo vieron, tenía planificado encontrarse con Carmen Ramírez, su pareja durante 10 años; sin embargo, ella afirma que él nunca llegó a la cita.

“Mi hermano siempre ha venido a mi casa, nunca se ha desaparecido, siempre ha sido sano. Ella dice que no llegó a su casa y ella tampoco fue a su encuentro”, dijo la hermana del desaparecido.

Solo un día después de la desaparición del hombre, Carmen dejó una carta en la casa de Ángel, terminando su relación. Por ello, la familia de Huaraya desconfía de la mujer y sospecha que estaría implicada en lo ocurrido.

Ante los hechos, la familia denunció el caso en la comisaría Mateo Pumacahua, pero los policías de la dependencia derivaron el caso a la sede central de la Dirincri. Sin embargo, en esta última institución retornaron el caso a la comisaría.

“En la Dirincri me dicen regrésate a la comisaria porque no han hecho su trabajo , no han hecho sus diligencias. Hasta cuándo vamos a esperar”, dijo la denunciante.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo