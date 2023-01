Tres delincuentes robaron un lubricentro ubicado en la cuadra 7 de la av. Alameda Sur, en Chorrillos, durante las primeras horas del 1 de enero del 2023. La banda se llevó costosos productos valorizados en más de S/50 mil y el vehículo del dueño del local.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, los malhechores ingresaron al local después que el propietario realizara un compartir junto a sus trabajadores por Año Nuevo.

“Se llevaron una hidrolavadora alemana (S/ 8 mil), el cargador de batería (S/ 2 mil) y el auto (S/ 20 mil)”, dijo el agraviado identificado como David. “Pasaron por el segundo piso y bajaron por la escalera”, agregó.

Roban vehículos y productos de taller

A pesar de llevarse casi todo, los delincuentes se comunicaron con el dueño del lubricentro para exigirle el pago de S/ 4 mil a cambio de su vehículo.

“Quieren que consiga un garante para que le entregue un monto en efectivo para que me entreguen mi vehículo así como está, sin que le falte nada. Les dije que me vuelvan a llamar porque no tengo ese efectivo”.

La víctima ya denunció el robo en la comisaria de la zona y espera que la Policía Nacional del Perú (PNP) logre dar con el paradero de los delincuentes.

