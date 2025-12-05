José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Escucha la noticia

00:0000:00
Ciclovía de La Marina: cómo terminó destruido uno de los tramos más importantes para los ciclistas de Lima
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Con una extensión de 3,8 kilómetros, la ciclovía entre las avenidas La Marina y Pershing fue inaugurada en el 2020 para unir los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena y Jesús María. Además, conecta los carriles de bicicletas de la Av. Universitaria y Salaverry, de tal forma que cualquier ciclista puede viajar pedaleando del norte al sur de la ciudad. Cinco años después de su implementación, esta importante senda tiene un estado calamitoso, que pone en riesgo a quienes debe proteger.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR