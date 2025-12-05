Ciclovía de La Marina: cómo terminó destruido uno de los tramos más importantes para los ciclistas de Lima

Esta problemática fue advertida a El Comercio por la comunidad de ciclistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), conformada por profesores y estudiantes que utilizan a diario la ciclovía de la Av. La Marina para llegar a dicha casa de estudios y al regresar a sus casas.

Alejandro Parodi, catedrático de la PUCP, detalló cuatro problemas críticos, que este Diario verificó in situ esta semana entre las cuadras 1 y 11de la Av. La Marina. “Esto es un riesgo para todos los usuarios, sobre todo en hora punta, donde la ciclovía es bastante concurrida”, advirtió.

En detalle

A lo largo de la ciclovía, se instalaron bolardos de caucho con cintas reflectivas. Actualmente, gran parte de ellos están partidos a la mitad, tirados en el piso o destruidos por completo.

Encontramos un bolardo en medio del área verde de la Av. La Marina a la altura de la cuadra 10.

“Los carros invaden la ciclovía sin intención, pensando que es un carril más, o a propósito. En el puente de la Av. La Marina que cruza la Av. Brasil, hay carros que invaden la ciclovía para esquivar los huecos del carril de autos”, narró Parodi.

Un video registrado por Martín Wieser, también catedrático de la PUCP, durante su trayecto por la ciclovía muestra a un colectivo ingresando a este carril luego de doblar un bolardo antes del cruce con el Jr. Juan Valer Sandoval.

También observamos el mal estado de la señalización de la ciclovía, pues las líneas continuas que delimitan el carril exclusivo están despintadas y, en algunas partes, casi no se observa. Adicionalmente, se identificaron rajaduras en el asfalto en la cuadra 11.

Fallas peligrosas

Los bolardos destruidos ocasionan otro problema: los pernos que se utilizaron para fijarlos al suelo sobresalen en el límite de la ciclovía. “Puesto que las varillas están rotas, los pernos se han quedado sobresaliendo. Estos pernos pueden ocasionar caídas o reventar las llantas”, advirtió Parodi. Encontramos este obstáculo en las once primeras cuadras de la Av. La Marina.

Señalización insuficiente

La Av. La Marina no cuenta con una adecuada señalización vial que advierta a los conductores de vehículos de cuatro ruedas sobre el paso de bicicletas. Esta situación es aún más riesgosa cuando las unidades intentan doblar a la izquierda, bloqueando la ciclovía. “Para poder pasar, a los usuarios de la ciclovía no les queda de otra que usar el carril por donde circulan los carros. Esto genera situaciones de riesgo para ciclistas y autos. La invasión del carril es innecesaria, ya que los carros que voltean a la izquierda suelen estar detenidos sin poder pasar, porque tienen que esperar a que el semáforo del sentido opuesto se ponga en rojo”, relató Parodi.

El Comercio identificó este problema en el cruce de la Av. La Marina con el Jr. Mariscal Ramón Castilla (cuadra 8) y la intersección con Paseo Libertad (cuadra 5).

Un inconveniente similar ocurre en los cruces en U, pues no existe señalización que advierte a los vehículos que van a atravesar sobre una ciclovía.

Esto genera situaciones de riesgo para los ciclistas, como distinguimos en el cruce de la Av. La Marina y el Jr. Daniel Hernández.

Debido a estos problemas, la comunidad de ciclistas de la PUCP está realizando una petición virtual de firmas para solicitar a la Municipalidad de Lima (MML) y las municipalidades distritales a atender de inmediato los problemas mencionados. Puede añadir su firma en este link.

–¿Qué se requiere para darle sostenibilidad y mantenimiento a la ciclovía?–

Javier Flores , arquitecto y experto en movilidad sostenible, explicó que la ciclovía de la Av. La Marina es importante, porque conecta ciclovías que estaban aisladas . “Es una ciclovía estructuradora que une las ciclovías existentes, como la de la Av. Salaverry, Arequipa y Universitaria”, resaltó.

Al respecto, Flores indicó dos problemas en dos marcos legales a cargo del Ejecutivo y la MML. “En el Reglamento Nacional de Edificaciones [aprobado y modificado por el Ministerio de Vivienda], que es el marco normativo que permite el diseño de las vías en la ciudad, no está establecido que deban destinarse áreas para la movilidad sostenible. Además, la Av. La Marina es una vía arterial y está dentro del Sistema Vial Metropolitano. La ordenanza 341 de la Municipalidad de Lima del 2001 establece cómo debe ser este sistema vial. En ella no está contemplada una red de movilidad sostenible y mucho menos una red de ciclovías. Por eso no está dentro de las prioridades de la municipalidad darles mantenimiento”, sostuvo.

Por ello, Flores mencionó que se requiere cambiar la ordenanza para que incluya en su sección vial a las ciclovías, de tal forma que los carriles para ciclistas de la ciudad, como el de la Av. La Marina, tengan sostenibilidad en el tiempo y reciban mantenimiento.

“El otro camino es que los activistas, de alguna manera, podamos implementar otras acciones de bajo costo. Por ejemplo, en otras partes del mundo utilizan llantas en desuso cortadas a la mitad con dos tirafones para anclarlas y segregar las ciclovías”, agregó.

La Municipalidad de Pueblo Libre informó a El Comercio que el 10 de octubre enviaron un oficio a la Gerencia de la Movilidad Urbana de la MML, en el que solicitaron que atiendan los problemas de la ciclovía de la Av. La Marina. De acuerdo con el municipio, todavía no han obtenido respuesta.