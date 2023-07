La Defensoría del Pueblo en Lima Este realizó una visita de supervisión en Cieneguilla tras el periodo de tres meses de intensas lluvias que activaron diversas quebradas en el distrito. Esta iniciativa se dio con el objetivo de verificar las acciones de limpieza y preparación ante la proximidad del fenómeno El Niño.

Durante el recorrido por la quebrada El Molle, se pudo conocer que gran parte del sector, por el que transcurrió el deslizamiento, está siendo repoblado por personas que adquirieron sus lotes en dicha zona. Y es que se observaron viviendas de material noble y otras de tipo rústica.

La entidad mencionó en un comunicado que, por iniciativa de la empresa inmobiliaria y pese a no contar con informe técnico de alguna entidad especializada, se viene trabajando en la construcción de zanjas para desviar el paso de futuros deslizamientos.

En cuanto a la quebrada de Río Seco, que fue otro de los sectores más afectados, el personal de la sede defensorial pudo constatar que algunas personas han iniciado labores de marcado de sus lotes con tiza blanca en la zona por donde transcurrió el huaico. A esto se le añade la presencia de calaminas de metal y otros materiales que evidencian un reasentamiento de la población en zonas que son vulnerables.

Según explicó Manlio Álvarez, jefe de la Oficina Defensorial de Lima Este, los trabajos de prevención deberían comprender labores de limpieza de vías, descolmatación y recojo de escombros; sin embargo, estas acciones no son visibles pues no se contaría hasta el momento con un informe de evaluación de riesgo de desastres en el que se señalen las zonas que no deben destinarse para la construcción de viviendas.

Tras lo hallado durante la supervisión, se le pidió con urgencia al alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez, la elaboración de un informe en el que se precise el nivel de riesgo en el que se encuentran las personas que viven en las quebradas El Molle y Río Seco, a fin de que se adopten medidas preventivas de manera oportuna ante la probabilidad de que dichos deslizamientos se repitan con motivo del fenómeno El Niño.

Como parte del pedido, también se solicitó a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla la articulación de acciones con otras instituciones para que se puedan adoptar medidas preventivas a tiempo.