Así lo dio a conocer el equipo de producción mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicaron que deben priorizar la seguridad de sus trabajadores y del público. “Esta difícil decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible”, agregaron.

El equipo, que fundó este espacio en 2022 y que servía para dar exposición a cómicos reconocidos como Chikiplum, Pepino, Dayanita y Danny Rosales, también comunicó que “nos duele cerrar este capítulo donde formamos una familia junto a ustedes. Gracias por cada risa, cada mensaje y por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos llevamos su cariño como nuestro mayor logro”.

Comunicado de La Casa de la Comedia.

Antecedentes

Esta no fue la primera vez que sufrieron amenazas de extorsión. En octubre de 2024, el elenco de este programa —con casi un millón de suscriptores en YouTube— fue amedrentado con una granada en el local donde se encontraban en ese entonces, en Santa Clara, Ate.

Ante ello, personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para neutralizar el artefacto. Los agentes lograron desactivar la granada mediante una detonación controlada.

A raíz de esa situación, decidieron trasladarse al Centro de Lima y reforzar su seguridad. Sin embargo, las amenazas reaparecieron, junto con el temor de todo el equipo.

El sentir de los comediantes del programa

Los artistas de La Casa de la Comedia brindaron a El Comercio detalles de estos ataques y de las afectaciones que les genera, tanto a nivel económico como emocional. Uno de ellos fue Luigui Carbajal, reconocido actor y cantante que formaba parte del show.

Luigui Carbajal dijo a El Comercio que las amenazas llegaron a través de mensajes enviados a los dueños del programa digital. Foto: Facebook de La Casa de la Comedia.

En entrevista con este Diario, contó que, desde el ataque ocurrido en 2024 en Santa Clara, los dueños del programa llegaron a un arreglo económico con los extorsionadores para evitar ser hostigados. Sin embargo, las amenazas continuaron.

“Por eso vinimos al Centro de Lima, un lugar supuestamente con mayor presencia de las autoridades, pero siguieron amenazándonos con el cobro de cupos. Estos últimos 20 días fueron muy intensos y los dueños no soportaron más la cifra exorbitante que les estaban pidiendo, por lo que se decidió detener las grabaciones para no poner en peligro a los actores ni al público presente”, agregó.

El artista comentó que estas amenazas llegaban a través de mensajes dirigidos a los dueños del programa. “Nosotros, como artistas, nos estamos viendo muy perjudicados. Ese ingreso era importante para nuestros hogares. Éramos, en promedio, 45 familias que dependíamos de ese sueldo mensual, que servía para cubrir todos los gastos de nuestras casas”, dijo.

Aseguró que el último jueves el elenco y el equipo de grabación sostuvieron una reunión con los dueños y un representante legal, con el objetivo de dar por concluidos los contratos. “Esto es muy triste para todos los compañeros. Hemos dedicado mucho tiempo a un espacio donde se formaron relaciones muy cercanas y amicales. Muchos crecieron ahí y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias de la inseguridad ciudadana que vive el país”, expresó.

El elenco confirmó que ya no habrá más programas de La Casa de la Comedia. Foto: La Casa de la Comedia. / SYSTEM

“Todavía no hemos identificado si se trata de la misma banda que nos extorsionaba en Santa Clara o si es una diferente. Pero, al final, todos son lo mismo (...). La Casa de la Comedia no va a volver; este fue el final. Sin embargo, los chicos son muy talentosos y comprometidos, así que se unirán para hacer un nuevo proyecto. Esperamos que las autoridades tomen acción de una buena vez. Esto no le pasa solo a los artistas, sino a todos los peruanos”, señaló.

El humorista peruano Koki Santa Cruz también conversó con El Comercio sobre las amenazas que han recibido. “Los dueños, conocidos en el mundo artístico como los hermanos Ponce, son quienes han recibido estos mensajes amenazantes. Por eso hablaron con todos nosotros para dar por terminadas las grabaciones”, sostuvo.

“En realidad, es algo que ya veíamos venir. Trataban de protegernos como artistas y no involucrarnos, pero sospechábamos que algo estaba pasando, ya que dejamos de grabar dos veces por semana —martes y jueves— y pasamos a hacerlo solo los jueves. Yo era uno de los que más sospechaba, porque antes fui productor del proyecto. Tras la primera amenaza, decidí ser solo parte del elenco, pero algo sabía”, contó.

Mencionó que no tienen indicios de quién estaría detrás de las extorsiones. “Cuando nos dijeron la razón del cierre, no quisimos saber más detalles por nuestra seguridad. Simplemente, la parte legal del programa nos planteó un acuerdo, que consistía en que supuestamente nosotros estábamos dejando el vínculo de manera voluntaria. Honestamente, eso nos impacta mucho, porque teníamos contrato hasta diciembre, pero de la noche a la mañana todo cambió”, indicó.

Koki Santa Cruz mencionó a El Comercio que reciben amenazas extorsivas desde el 2024. Foto: La Casa de la Comedia.

“Entendemos que es por motivos de fuerza mayor, pero eso no significa que no nos afecte, sobre todo en etapa escolar. Muchos tenemos hijos que van al colegio. Gracias a Dios, tengo otras fuentes de ingreso, pero algunos solo vivían de ese sueldo”, añadió.

Reveló que algunos están esperando que el panorama se tranquilice tras Semana Santa y, a partir de la quincena de abril, reunirse para desarrollar un nuevo proyecto. “Busco empresarios que quieran invertir en una propuesta similar y así retomar. La Casa de la Comedia no volverá; los dueños seguirán monetizando con las repeticiones. Pero nosotros buscamos hacer más contenido, siempre resguardando nuestra integridad”, sostuvo.

“He pensado en nombres como ‘Los humoristas del pueblo’ o ‘Los cómicos de la calle’. Hay que seguir trabajando, es lo único que nos queda. Creo que aquí debería involucrarse el Ministerio de Cultura. Cuando ocurrió la primera extorsión, dijeron que nos iban a apoyar, pero no pasó nada. Sería importante que el ministerio respalde al artista peruano, no solo a los actores de televisión, sino también a los artistas de la calle. El artista peruano está abandonado en su propio país”, concluyó.

Autoridades

El Comercio se contactó con el Distrito Fiscal de Lima Centro, que tiene competencia sobre el Cercado de Lima y otros distritos aledaños. Desde esta entidad indicaron que no cuentan con información sobre qué organización estaría detrás de estos atentados. Por su parte, también se estableció comunicación con la PNP, pero no se obtuvo respuesta.

Los humoristas están pensando en crear un nuevo espacio donde puedan seguir trabajando. Foto: La Casa de la Comedia.

Cronología de otros ataques extorsivos contra artistas en Perú

En mayo de 2024, un atentado con disparos y una granada se registró en los exteriores de un local en Villa María del Triunfo, donde se iban a presentar Agua Marina y Los Ronish. Aunque no hubo víctimas, el ataque fue considerado un posible caso de extorsión contra los organizadores del evento.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en junio de 2024, cuando el cantante Jaime Carmona, exintegrante de la agrupación Los Claveles de la Cumbia, fue asesinado a balazos en el distrito de Independencia. El crimen fue vinculado a un contexto de violencia y posibles extorsiones que ya empezaban a golpear al sector musical.

Meses después, en diciembre de 2024, la agrupación La Única Tropical también fue blanco de un ataque armado en el distrito de Comas. Este hecho evidenció cómo las bandas criminales empezaban a extender sus amenazas a distintas orquestas de cumbia en Lima.

El punto más crítico se registró el 16 de marzo de 2025, cuando Paul Flores, conocido como “Russo” y vocalista de Armonía 10, fue asesinado tras un ataque a balazos contra el bus de la agrupación en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió en medio de amenazas previas por extorsión contra la orquesta.

Finalmente, en octubre de 2025, la agrupación Agua Marina fue atacada a tiros durante un concierto en Chorrillos. Sicarios dispararon contra el escenario, dejando varios heridos, en un atentado que volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de los artistas frente a redes de extorsión.