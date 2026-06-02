El paro de transportistas anunciado para este 2 de junio, pero que luego fue cancelado, generó preocupación entre los usuarios de Lima y Callao, pese a que la medida finalmente fue suspendida tras un acuerdo de último momento entre los gremios y el Ejecutivo. Ciudadanos consultados reconocieron la legitimidad del reclamo, aunque admitieron que una eventual paralización habría complicado seriamente sus actividades laborales.

En un recorrido realizado por distintos paraderos del Centro de Lima, por RPP Noticias, usuarios expresaron sentimientos encontrados sobre la medida convocada inicialmente por los gremios de transporte urbano.

Trabajadores pudieron movilizarse pese a convocatoria de paro de transportistas (Foto: GEC)

Una ciudadana explicó las complicaciones que habría generado la medida en sus desplazamientos diarios.

“La verdad que está bastante difícil, ni sé cómo voy a hacer, porque yo vengo desde San Juan de Lurigancho en el corredor hasta 28 y acá tengo que tomar otro carro para Pueblo Libre, porque por ahí trabajo. Nos perjudica a la gente que trabaja, pero también es justo”, comentó.

La mayoría de ciudadanos coincidió en que entienden la posición de los transportistas, aunque recalcaron que cualquier interrupción del servicio impacta directamente en el bolsillo de quienes dependen del transporte público para trabajar o estudiar.

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¿Qué exigían los gremios de transportistas?

Según explicó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU), el sector enfrenta una crisis que afecta al transporte de carga, interprovincial y urbano, por lo que exigen el cumplimiento de compromisos asumidos previamente por el Ejecutivo.

El principal pedido consiste en oficializar un subsidio para el transporte urbano de Lima y Callao mediante un decreto de urgencia. A diferencia del transporte de carga e interprovincial -que recibiría apoyo por galón de diésel-, los transportistas urbanos solicitan una devolución basada en kilómetros recorridos.

El dirigente sostuvo que los acuerdos fueron trabajados desde abril junto con representantes del Ejecutivo, pero asegura que todavía falta el respaldo legal para ejecutar la medida.

“Sin embargo, solamente ha salido un decreto de urgencia donde establece la devolución de este monto para carga e interprovincial. Y hasta el día de hoy no ha salido el decreto de urgencia para el transporte urbano de Lima y Callao”, indicó.

Además, precisó que lo solicitado es un marco normativo que establezca reglas claras para acceder al subsidio y permita transparentar la información operativa de las unidades.