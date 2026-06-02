Resumen

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El paro de transportistas es una medida de protesta en contra de las extorsiones contra el sistema de transporte. Foto: Andina
El paro de transportistas es una medida de protesta en contra de las extorsiones contra el sistema de transporte. Foto: Andina
Por Redacción EC

El paro de transportistas anunciado para este 2 de junio, pero que luego fue cancelado, generó preocupación entre los usuarios de Lima y Callao, pese a que la medida finalmente fue suspendida tras un acuerdo de último momento entre los gremios y el Ejecutivo. Ciudadanos consultados reconocieron la legitimidad del reclamo, aunque admitieron que una eventual paralización habría complicado seriamente sus actividades laborales.

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