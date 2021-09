Ante el inicio del piloto de clases semipresenciales en 16 colegios de la capital en forma progresiva, los colectivos de padres de familia, entre ellos la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, anunciaron que realizarán un plantón frente al Ministerio de Educación el próximo viernes 10 de setiembre.

Así lo anunció Edgar Trejo, presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, quien esta tarde sostuvo una reunión con los diversos colectivos, entre ellos también del magisterio.

“Nuestra posición es objetiva. En base a las reuniones con los coordinadores de las 25 regiones que estamos preocupados porque el ministro Juan Cadillo (titular del Minedu) se está yendo por encima de lo afirmado por el presidente Pedro Castillo, quien dijo “que para volver a juntar a los alumnos, maestros y padres de familia y ante una tercera ola de contagios de COVID-19, es un riesgo y que las puertas de las escuelas se abrirán cuando se garantice la vacuna”. Hasta el momento no se está logrando eso al 100%”, manifestó Trejo.

Señaló que si se desatara una ola de contagios ante el inicio de las clases semipresenciales, el responsable político sería el presidente Pedro Castillo. “El ministro de Educación se cree que es el presidente de la República. ¿Quién se hace responsable si comienza a haber un contagio masivo mucho peor que el año 2020? El responsable político va a ser el presidente Pedro Castillo. Creo que el ministro de Educación está siendo mal asesorado. Está poniendo prácticamente en riesgo vida, la salud de los escolares. Las clases se pueden recuperar pero la vida y la salud de nuestros niños, de nuestros padres de familia, de nuestros maestros, no se va a poder recuperar”, dijo.

Refirió que se supone las clases semipresenciales son de forma voluntaria y en acuerdo entre los directores y los padres de familia pero se está presionando para ello. “Por eso aquí tienen que proceder con mucho criterio, inteligencia. No puede ser posible que ellos manden, estén ahorita presionando a los padres de familia, a través de los directores de los colegios y estos a través de los directores de las Ugeles, para que vayan supuestamente a clases presenciales o semipresenciales voluntaria. No es voluntario cuando empiezan a mandar a los padres de familia ni tratar de convencer a nuestros niños. Eso no es democrático eso es impositivo, eso es dictatorial”, sostuvo.

“Pedimos al ministro Juan Cadillo que replantee este retorno a clases. Primero es la vida y la salud. La educación se puede recuperar más adelante. Estamos convocando a una marcha de la comunidad educativa padres de familia, tanto en colegios privados o públicos, y magisterio, porque no podemos permitir que pongan en riesgo la salud de toda la comunidad educativa”, puntualizó Trejo.

