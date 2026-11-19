12:42
- Minsa ofrece orientación gratuita para prevenir golpes de calor:
- La ciudadanía puede llamar a la Línea 113 Salud, opción 3 , disponible las 24 horas para recibir información y orientación.
12:24
- ¿Qué hacer ante un 'golpe de calor'? Especialistas recomiendan llevar lo más pronto posible a la persona afectada a un lugar fresco, retirarle el exceso de ropa y aplicarle compresas de agua fría , al mismo tiempo, coordinar para llevarla a un centro de salud.
12:21
- Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.
- No realizar actividad física intensa durante ese horario.
- Buscar sombra y permanecer en ambientes frescos y bien ventilados.
- En viviendas pequeñas o con techos de calamina, procurar espacios alternativos con mejor ventilación, especialmente para niños y adultos mayores.
- Asimismo, no dejar nunca a niños ni mascotas dentro de vehículos cerrados .
12:21
- Recomendaciones para evitar el famosos 'golpe de calor' . El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de golpe de calor.
12:01
- ¿Qué pasaría si Lima se queda sin agua? Sebastián Ramírez de El Comercio te cuenta el impacto del Fenómeno El Niño ante el temor de un posible desabastecimiento o cortes del suministro, como ocurrió durante el FEN 2017 en la siguiente NOTA .
11:57
SOL EN ZONAS ANDINAS DE PERÚ. Para hoy, las temperaturas fluctuarán entre 22 °C y 32 °C en la sierra norte, de 15 °C a 30 °C en la sierra centro y de 17 °C a 30 °C en la sierra sur. Foto: Senamhi
11:53
- En Lima Este , Nelson Quispe, especialista del Senamhi, recordó que esta zona alcanzó un máximo histórico de 35,2 °C en 1998, registro que podría ser superado durante el próximo verano.
11:48
- ¿Qué distritos soportan más temperatura? En Lima Metropolitana, estaciones meteorológicas ubicadas en Carabayllo, La Molina, Jesús María y Santiago de Surco reportaron marcas ambientales de hasta 33 °C, con sensaciones térmicas que alcanzaron los 35 °C, según el Senamhi.
11:45
- En el 2026-2027 se podría superar ese valor porque estamos, según dijo, ante un Fenómeno El Niño extraordinario.
11:44
- Remarcó que en el FEN de los años 82-83 y 97-98 , los cuales fueron los eventos más intensos de las últimas décadas, se estuvo cerca de llegar a dicha cifra y temperaturas.
11:43
- El director de la consultora Ambiental Andina, Abraham Levy, señaló a El Comercio que en los próximos meses en la capital se podría llegar a superar los 100 días con temperaturas mayores a los 30°C .
11:41
- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de noviembre , continuará el i ncremento de la temperatura diurna , de moderada a fuerte intensidad, en toda la selva peruana.
11:41
- En los últimos días, Lima Metropolitana ha sufrido una ola de calor extrema llegando a temperaturas de 30 C° a más .
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