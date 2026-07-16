Por Sebastián Ramírez Mendoza

El Fenómeno El Niño dejará consecuencias que afectarán tanto a la costa norte como a la sierra sur del país, según ha advertido el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y especialistas en meteorología y oceanografía. El escenario resulta especialmente preocupante luego de que la entidad informara que existe un 99% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante los próximos meses y el verano de 2027.

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