Por José Cayetano Chávez

El viernes 23 de enero, la sede de playa del Country Club El Bosque en Punta Negra fue escenario de un altercado entre trabajadores de la institución que resguardaban la puerta y Rodolfo García Otoya. Los ‘guardabosques’, como se conoce al personal de seguridad del club, señalaron que no tenían autorización para abrir el acceso al recinto. No obstante, García Otoya aseguró que él era el presidente por una medida judicial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Club El Bosque: lo que hay detrás de la controversia por la presidencia de la institución
Lima

Club El Bosque: lo que hay detrás de la controversia por la presidencia de la institución

Atentado con explosivo incendia centro comercial en la avenida Argentina
Policiales

Atentado con explosivo incendia centro comercial en la avenida Argentina

Policía captura a dos extorsionadores tras atacar local en La Victoria
Policiales

Policía captura a dos extorsionadores tras atacar local en La Victoria

Independencia: chofer de colectivo es asesinado a balazos por falso pasajero
Policiales

Independencia: chofer de colectivo es asesinado a balazos por falso pasajero