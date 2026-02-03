Club El Bosque: lo que hay detrás de la controversia por la presidencia de la institución

Este hecho forma parte de una controversia por la presidencia del consejo directivo del club que mantiene la angustia entre sus más de 10.600 socios. Cabe recordar que García Otoya fue presidente del club entre 2016 y 2023.

Conflicto en El Bosque

El 22 y 23 de noviembre se realizaron las elecciones para el nuevo consejo directivo del club y resultó ganadora la lista liderada por Renzo Gotelli Meléndez. Los nuevos dirigentes juramentaron al cargo el pasado 11 de enero y asumieron funciones un día después.

En comunicación con El Comercio, Gotelli manifestó que el consejo está pendiente de inscripción ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). No obstante, aseguró que los estatutos del club no impiden que un consejo directivo entre en funciones si no está inscrito en registros públicos, porque basta con haber ganado las elecciones .

De acuerdo con Gotelli, García Otoya aprovechó esta situación para presentar una medida cautelar ante un juzgado de Lurín que “alega que el club está en acefalía y que él es el presidente”. “Sin embargo, el club tiene un presidente, que soy yo. Considero que esta medida cautelar es irregular e ignora un proceso electoral en curso. Mi elección es producto de una asamblea eleccionaria en un juzgado de Chaclacayo. En cambio, esa medida cautelar fue dada por un juzgado de Lurín, que no es competente, porque el domicilio fiscal del club está en Chosica. El mismo día en que salió la medida ha ido con una copia a tratar de meterse al club, alegando que él es el presidente”, declaró Gotelli.

El presidente elegido explicó que la inscripción en registros públicos requiere resolver observaciones del proceso electoral. “Hemos tenido observaciones subsanables. Por ejemplo, que en lugar de la presencia del secretario estuvo un vocal en la instalación o que faltaba la firma de tres testigos en el acta. Estamos esperando una resolución judicial que indique que ya se cumplió el mandato de las elecciones; debe salir en estos días”, afirmó.

En ese sentido, Gotelli considera que la medida cautelar “es írrita e irregular” . “Se está discutiendo e imponiendo restricciones cuando ya hay un consejo directivo elegido. El señor García Otoya miente, porque no es el presidente. Él dice que el título de inscripción de nuestra lista fue tachado por un notario supuestamente por ser insubsanable. En realidad, lo que ocurrió fue que el notario desistió de seguir con el trámite, porque el señor García Otoya lo amenazó si seguía el proceso”, expresó.

Así también, Gotelli sostiene que un informe de auditoría forense de la firma internacional Grant Thornton halló evidencias de favorecimiento a proveedores, nepotismo, otorgamiento de concesiones, sobrevaloraciones y una pérdida patrimonial estimada en 12 millones de soles durante la gestión de García Otoya al frente del Club El Bosque. “En el club nadie lo quiere ver. Mi gestión ha heredado deudas con la cooperativa ABACO, con Sedapal, Sunafil, multas distritales”, comentó.

Por otro lado, Gotelli afirmó que su gestión colocará una suspensión indefinida a García Montoya por discriminación y usurpación. Además, realizarán denuncias penales “contra todas las personas que están intentando sabotear la democracia club por las vías judiciales”.

“El club tiene una carencia: carece de controles de rendición de gastos y temas de auditoría. Un objetivo de lograr la inscripción en registros públicos es poner candados y que gestiones como las de García Otoya no se repitan nunca”, declaró.

Un socio del Country Club El Bosque, quien pidió que su nombre no sea mencionado, solicitó que García Otoya sea separado del club por los hechos ocurridos el 23 de enero y por las acciones realizadas durante su gestión. “Yo sigo siendo socio, pero he dejado de ir al club desde que García manejaba las cosas a su antojo y uno no podía reclamar, porque recibía amenazas de ser expulsados. Sus allegados no respetaban las normas del propio club en la sede de playa y en la sede de Chosica tuve que pedirles varias veces que bajen el volumen. El club ya no era un lugar de calma. Con el informe de auditoría hubo razones suficientes para expulsar al señor García y a todos sus allegados que han estado en el mandato“, expresó.

La posición de García Otoya

En un comunicado publicado en la página de Facebook ‘Country Club El Bosque - Lima Peru (Chosica - Punta Negra - Surco)’ y firmado por García Otoya, el ‘Consejo Directivo Transitorio 001-2026′ sostiene que el “grupo que emite los comunicados N°.004 y N°.005 [en referencia a comunicado publicados por el consejo directivo elegido en noviembre en el Facebook Country Club El Bosque] no cuenta con inscripción vigente en Sunarp, por lo que no tiene representación legal ni facultades institucionales para actuar en nombre del club“.

El escrito describe que la Resolución N.°2 del Juzgado Civil de Lurín evidenció que los directivos de la lista de Gotelli “no lograron inscribirse, y que Sunarp procedió a la tacha sustantiva del título por carecer de facultades estatutarias y transgredir el Estatuto del Club”. Así también, indica que el notario interviniente “desistió formalmente del título presentado, quedando dicho intento de inscripción sin respaldo notarial válido”.

Por otra parte, sobre el mencionado informe de auditoría forense, García Otoya asegura que “presenta graves deficiencias”, porque no es un documento público, fue elaborado bajo la dirección del cliente, no contiene conclusiones probatorias y aplica estándares que no corresponden a un club privado.

El Country Club El Bosque nació en marzo de 1964.

Este lunes 2 de febrero, García Otoya respondió a El Comercio. Indicó que el viernes 23 de enero actuó indignado porque no le permitieron entrar. “Tal vez me alteré un poco porque los vigilantes son malcriados. Ellos son guardabosques. Si yo estoy afirmando que no me dejan entrar, ellos no tienen por qué empujarme ni faltarle al respeto de esa manera a una persona de tercera edad. Yo tengo 69 años. Yo sigo pagando todo como socio y tengo un derecho a ingresar al club, y si no me dejan entrar, pues obviamente me pongo indignado”, declaró.

Asimismo, afirmó que no existe una suspensión vigente a su condición de socio debido a “dos sentencias ganadas en primera y segunda instancia en el juzgado civil de La Molina para poder ingresar al club”.

Por otro lado, García Otoya declaró que el 2023 presentó una medida cautelar ante un juzgado de Lurín “cuando el club estaba en acefalía para que se convoquen a elecciones”. “Nosotros solicitamos en noviembre una ejecución anticipada con una medida cautelar, porque el club estaba acéfalo. Después de tanto tiempo, en enero salió la medida cautelar, donde una jueza nombró un consejo directivo transitorio para convocar elecciones y ver la acefalía del club, y me nombró a mí como presidente transitorio por un año. Según el artículo 85 de la Constitución Política del Perú, el único llamado a convocar a elecciones es el último presidente electo y ese soy yo. Pero estos señores quieren impedirlo y pasar por encima de la Constitución”, sostuvo.

Indicó también que el viernes 23 de enero su consejo directivo inició el proceso para inscribirse en registros públicos. “La elección de Gotelli ha nacido viciada desde un principio, porque ha sido hecha bajo prevaricato y bajo abocamiento indebido de un juez de Chaclacayo que ya está destituido”, añadió.

“Son 50 personas que toda la vida hablan de una mala gestión mía, pero 10 mil socios me quieren y me adoran. En mi gestión yo he hecho 24 departamentos de lujo en playa; he hecho 10.000 metros cuadrados; he hecho una piscina con toboganes, cancha de minigolf, zona de comida, zona de parrillas y bicicletas. En Chosica, he hecho 20 departamentos de concreto a todo lujo. La gestión siguiente en tres años no hizo nada”, aseveró. “Es mentira que yo sea el único candidato que se presenta a las elecciones o que yo tacho candidatos. Lo que pasa es que con la gran capacidad que yo he tenido para desarrollar el club, ningún asociado quería presentarse cuando yo iba a las elecciones”, agregó.