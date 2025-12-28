Año Nuevo sin peajes: lo que se espera en las carreteras del Perú este fin de semana

Desde el 26 de diciembre se inició el desplazamiento de vehículos ante el aumento de viajes por las celebraciones de Año Nuevo 2026. Aunque en las primeras horas no se registró gran congestión, el flujo vehicular fue incrementándose a lo largo del día en diversos tramos de las carreteras. La Sutrán prevé que el tránsito siga en aumento conforme se acerque el cierre del año. En ese contexto, El Comercio realizó un recorrido y recopiló información clave para que los viajeros eviten contratiempos propios de esta temporada.

En el caso de Lima, los vehículos se dirigen principalmente hacia el sur, el norte y la selva central. Este Diario pudo constatar que, durante las primeras horas de la mañana y la tarde, el tránsito de autos y transporte de carga se mantiene fluido.

Para conocer la proyección del flujo vehicular en los próximos días, El Comercio conversó con Carlos Brusso, vocero de la Sutrán, quien informó que, en el caso de los vehículos destinados exclusivamente al transporte de pasajeros a nivel nacional, se proyecta que en los próximos días se realicen entre 5.500 y 5.700 viajes diarios. Esta cifra representa más del doble de los viajes diarios registrados antes, cuando se reportaba un promedio de 2.000 desplazamientos hasta el 26 de diciembre. Además, se prevé que el flujo continúe en aumento conforme se acerque el cierre del año .

La Sutran y la Municipalidad de Lima detallan qué peajes están liberados, dónde se mantiene el cobro y cuáles son los principales puntos de auxilio vial. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

¿Qué peajes no se cobran, cuáles sí y cuánto cuestan?

Una de las principales interrogantes de los conductores es si existe una exoneración total del cobro de peajes en Lima y, de no ser así, cuáles continúan operativos. Al respecto, la gerenta de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Mariella Falla Chanamé, confirmó a El Comercio que ningún peaje que antes era concesionado por Rutas de Lima se encuentra operativo.

Esto significa que no se debe pagar en los peajes Chillón, en la Panamericana Norte, ni en Conchán, Huaylas, Villa, Puente Arica, San Pedro, Punta Negra y Quebrada Seca, estos siete últimos ubicados en la Panamericana Sur .

Cabe precisar que Rutas de Lima dejó de operar la concesión de peajes a inicios de diciembre de 2025, tras anunciar su disolución y el inicio de un proceso de liquidación. Desde entonces, la MML asumió el control de las garitas, bajo la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, quien confirmó que no se cobrarían peajes en estas vías.

No obstante, esto no significa que todos los peajes de la capital estén liberados. Un segundo grupo es administrado por Lima Expresa. En total, son 11 peajes distribuidos en ocho puntos donde sí se mantiene el cobro: dos en Separadora Industrial (La Molina y Ate), dos en Ramiro Prialé (El Agustino), dos en Monterrico (Ate), y los peajes Santa Anita, El Pino (El Agustino), Huánuco (Rímac), Puente Ejército (Cercado de Lima) y Estadio (Rímac) .

Se identificaron los tramos más críticos para viajar. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

Sobre las tarifas, Lima Expresa actualizó su tarifario y estableció que los vehículos livianos, como autos y camionetas particulares, deben pagar S/ 6,60. En el caso de los vehículos pesados, la tarifa base es de S/ 13,20 y varía según el tonelaje, con un monto máximo de hasta S/ 66, principalmente para unidades de carga o transporte interprovincial.

Es importante resaltar que estos pagos se realizan en efectivo o con tarjetas de crédito y débito (sin contacto). Además, no se acepta Yape ni Plin, al igual que ocurría en su momento con Rutas de Lima.

Puntos de auxilio mecánico, médico y vial

Otra de las principales dudas de conductores y pasajeros está relacionada con los puntos de atención para la asistencia vial y mecánica. La MML informó a El Comercio que estos puntos, al igual que las ambulancias, se ubican en la zona norte a la altura del paradero Tres Postes (Los Olivos) y del paradero Fundición (Puente Piedra). En la zona sur, el punto se encuentra en Atocongo, a la altura del Mall del Sur, en San Juan de Miraflores. Desde estos lugares, las unidades se desplazan para atender cualquier incidencia.

Asimismo, la comuna indicó que las unidades vehiculares de la Gerencia de Movilidad Urbana realizan labores permanentes de supervisión de la transitabilidad y la seguridad vial. En la Panamericana Norte, el tramo cubierto va desde la avenida Habich (San Martín de Porres) hasta el intercambio vial de Ancón, con puntos de concentración en el peaje de Ancón, el intercambio Zapallal, Pro y zonas cercanas a Habich .

Los peajes que antes estaban bajo la administración de Rutas de Lima ahora permanecen con las garitas vacías. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

En la Panamericana Sur, la cobertura se extiende desde el trébol de Javier Prado hasta el puente Pucusana, con puntos críticos en el puente Atocongo, el puente Alipio Ponce y la base Pucusana .

“La comuna edil ha habilitado la Central de Emergencias 939 561 906, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender auxilio mecánico, accidentes de tránsito y otras incidencias en la Panamericana Sur, desde el trébol Javier Prado hasta Pucusana, y en la Panamericana Norte, desde el óvalo Habich hasta Santa Rosa–Ancón”, informó la municipalidad.

Respecto a los tramos más críticos, la Sutrán informó que la Panamericana Sur registrará congestión desde el kilómetro 10, en Chorrillos, hasta Asia, principalmente entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. En la Panamericana Norte, los puntos más afectados serán los accesos a Ancón, Puente Piedra y Ventanilla.

En tanto, en la Carretera Central se espera alta congestión en los tramos de Chosica, Chaclacayo y Matucana. En general, las salidas de Lima por la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Carretera Central presentarán fuerte tráfico desde las 4:00 p. m., especialmente entre el 28 y el 31 de diciembre.

Recomendaciones

Ante la alta demanda y el apuro por llegar a los distintos destinos, el vocero de la Sutrán Carlos Brusso brindó una serie de recomendaciones. “Si va a viajar en bus, debe asegurarse de que el transporte sea formal y brinde un servicio adecuado. Esto puede verificarse a través de la aplicación Viaje Seguro, donde, al tomar una foto de la placa del vehículo, se puede conocer si está habilitado y acceder a los datos del conductor, como la vigencia de su licencia”, indicó.

Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier incidente en las vías a través del número 0800-12345 de “Aló Sutrán”, que permite enlazar la llamada con las autoridades correspondientes. También recordó que está disponible el Fiscafono de la Sutrán, cuyo número es 999 382 606, una línea de WhatsApp operativa las 24 horas, donde los pasajeros pueden reportar emergencias, transporte informal, casos de acoso o incidencias en carreteras, contribuyendo así a viajes más seguros.