Moisés Piscoya, el intérprete de lengua de señas en televisión nacional, emocionó a todos al interpretar en Lengua de Señas Peruana (LSP) las canciones de la agrupación británica Coldplay. El joven interprete asistió al concierto de la banda extranjera, en el Estadio Nacional.

MIRA AQUÍ | Coldplay en Lima: reportan acumulación de basura en los alrededores del Estadio Nacional

“Esta canción siempre me ha encantado desde que salió, incluso la he dedicado. Nunca imaginé interpretarla en LSP en el mismo concierto de Coldplay. Emocionadísimo y los sordos igual que yo!! Es tan fácil hacer accesible TODO!! No hay excusa, así los sordos no quedan fuera”, señaló Moisés Piscoya en un video subido en su cuenta de Twitter.

Las reacciones de usuarios no se hicieron esperar y felicitaron a Moisés Piscoya por la excelente e inclusiva interpretación de ‘Yellow’ en LSP. “ ¡Maravilloso!”, “Emocionante. Excelente. Interpretación en lenguaje de señas, y a la vez traducción del inglés al español”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo surgió esta idea?

En declaraciones a El Comercio, Moisés Piscoya explicó que interpretó todo el concierto en las dos fechas de presentación. Esto debido a que el show de Coldplay incluye tener un intérprete.

“En todos sus conciertos, a todos los países que han ido, han puesto a un intérprete de lengua de señas, para que la comunidad sorda pueda disfrutar también de sus canciones al igual que los oyentes. Me convocó la productora encargada de armar el concierto aquí en Lima, dos semanas antes para prepárame y hacer la interpretación en Lengua de Señas Peruana”, detalló.

Chalecos y pulseras para sordos

Piscoya contó que los sordos asistentes al concierto, recibieron chalecos que vibraban al momento de sonar un instrumento. También lo hacían cuando Chris Martin cantaba.

LEE MÁS | Coldplay en Lima: conoce el plan de desvío vehicular que aplicará por conciertos en el Estadio Nacional

“Sentí gran emoción en su totalidad pero aún más en la canción ‘Yellow’ porque es mi favorita desde que salió. Sentí que estaba en otro paí, porque todo estaba bien ordenado y calculado para que los sordos puedan disfrutar”, precisó.

“Todo eso me hizo sentir satisfecho y emocionado porque por primera vez se da este tiempo de accesibilidad en personas sordas en conciertos, imagínate, tuvieron chalecos que vibran más el intérprete de lengua de señas. Fue fenomenal, espero que esto se copie también (en los conciertos) de aquí, en Perú”, finalizó.

Esta canción siempre me ha encantado desde que salió, incluso la he dedicado.Nunca imaginé interpretarla en LSP en el mismo concierto de @coldplay. Emocionadísimo y los sordos igual que yo!! ❤️ Es tan fácil hacer accesible TODO!! No hay excusa, así los sordos no quedan fuera. pic.twitter.com/rFHfRI5wEj — Moisés Piscoya (@MoisesPiscoya) September 15, 2022

Coldplay en Lima

La agrupación británica liderada por Chris Martin ofreció dos conciertos en Lima (Estadio Nacional) el 13 y 14 de setiembre. Ambos shows estuvieron cargados de emociones.

“Thank You Lima. Qué emoción estar de vuelta en Perú... gracias por la cálida bienvenida”, twitteó Coldplay al culminar con sus dos presentaciones.