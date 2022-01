“Tú sabes que me gusta Star Wars, ¿no? Me queda solo la mitad del resto de mi vida y nunca hice lo que me hubiese gustado hacer”, dijo Willian a su esposa cuando le confesó su deseo de coleccionar. Por un momento, él pensó que estaba “viejo para eso”, pero ella lo incentivó. “Tienes que hacer las cosas que te hacen feliz, no puedes pasarte la vida pensando por qué no lo hiciste”, le dijo. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec