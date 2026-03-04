El Hiram Bingham The British International School of Lima informó que inició clases presenciales este miércoles 4 de marzo en los niveles de primaria y secundaria, en medio de una situación que, según indicó, fue provocada por el ingreso de personal vinculado a la Municipalidad Metropolitana de Lima a su propiedad durante trabajos relacionados con la Vía Expresa Sur.

A través de un comunicado, el colegio señaló que el inicio del año escolar estaba previsto para el lunes 2 de marzo, pero no pudo concretarse en esa fecha.

“El colegio Hiram Bingham inició sus clases presenciales el miércoles 4 de marzo (…) en medio de una situación provocada por la Municipalidad Metropolitana de Lima que impidió que esto sucediera el lunes 2 de marzo como estaba previsto según el calendario académico”, indicó la institución.

La entidad educativa precisó que en la madrugada del 27 de febrero personal de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) ejecutó trabajos vinculados a las obras en el entorno de la Vía Expresa Sur y la avenida Paseo La Castellana. Según el comunicado, estas labores impactaron la ruta interna que comunicaba distintas áreas del colegio, su perímetro y otros aspectos de su operatividad.

El colegio afirmó que el ingreso se produjo mientras ambas partes mantenían un proceso de diálogo iniciado en 2024. En ese contexto, sostuvo que la propiedad del inmueble se encuentra inscrita desde 1918, “mucho antes del trazo de la Vía Expresa Sur”.

Asimismo, indicó que ante la situación se activaron medidas de contingencia para garantizar la continuidad de las actividades académicas. “Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y colaboradores”, señaló la institución.

Finalmente, el colegio manifestó que espera mantener el diálogo con la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se gestionen los derechos correspondientes sobre el predio privado, “previa compensación y en observancia de los procedimientos preestablecidos”, y pidió que la información sobre el caso sea difundida con objetividad para evitar afirmaciones no verificadas.