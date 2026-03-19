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Colegio Médico del Perú inicia investigación disciplinaria por agresión a veterinario en Surco. (Foto: Andina)
Colegio Médico del Perú inicia investigación disciplinaria por agresión a veterinario en Surco. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Colegio Médico del Perú informó que ha dispuesto el inicio de un procedimiento ético de oficio tras la difusión de un caso de agresión a un médico veterinario en el distrito de Surco, en el que un ciudadano extranjero, identificado como médico, habría incurrido en actos de violencia física y maltrato animal.

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