El Colegio Médico del Perú informó que ha dispuesto el inicio de un procedimiento ético de oficio tras la difusión de un caso de agresión a un médico veterinario en el distrito de Surco, en el que un ciudadano extranjero, identificado como médico, habría incurrido en actos de violencia física y maltrato animal.

A través de un pronunciamiento, la institución rechazó “de manera categórica los hechos difundidos en diversos medios de comunicación”, en los que se da cuenta de esta agresión contra un profesional de la salud.

Veterinario sufre agresión de ciudadano extranjero que abandonó cachorros en Surco. (Foto: Captura de video /RPP)

En ese sentido, el gremio señaló que dichas conductas “resultan absolutamente incompatibles con los principios éticos que rigen el ejercicio de la medicina”, así como con el deber de respeto a la vida, la integridad y la convivencia social.

Asimismo, precisó que, en cumplimiento de su normatividad institucional, se dispuso el inicio de un procedimiento ético de oficio “a fin de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar”.

Finalmente, el Colegio Médico expresó su solidaridad con el profesional afectado y reafirmó su compromiso con el control ético del ejercicio profesional, mediante mecanismos “céleres e imparciales” y con respeto al debido proceso.

El caso

El hecho ocurrió en una clínica veterinaria del distrito de Surco, donde el médico veterinario Gonzalo Roque fue agredido luego de reclamar a un sujeto que intentó abandonar a varios cachorros en los exteriores del establecimiento. De acuerdo con versiones difundidas, el presunto agresor descendió de su vehículo y lo atacó físicamente.