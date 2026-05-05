Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Pedimos la colaboración de los padres de familia en realizar campañas de limpieza en las aulas de sus hijos, de manera coordinada con el comité de aula y los tutores", señala el colegio. Foto: GEC
"Pedimos la colaboración de los padres de familia en realizar campañas de limpieza en las aulas de sus hijos, de manera coordinada con el comité de aula y los tutores", señala el colegio. Foto: GEC
Por Redacción EC

A través de un comunicado, colegio Melitón Carvajal, ubicado en el distrito de Lince, decidió suspender las clases presenciales en cuatro aulas tras confirmarse casos de la enfermedad de mano, pie y boca (EMPB) también conocido como virus Coxsackie, que una vez más alerta el sistema sanitario y educativo en el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.