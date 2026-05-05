A través de un comunicado, colegio Melitón Carvajal, ubicado en el distrito de Lince, decidió suspender las clases presenciales en cuatro aulas tras confirmarse casos de la enfermedad de mano, pie y boca (EMPB) también conocido como virus Coxsackie, que una vez más alerta el sistema sanitario y educativo en el Perú.

Se trata del salón de 1er grado de secundaria, las aulas del 2do D de primaria y la otra en 3ero B de secundaria. Además, del 3ero D de primaria. Esta medida busca contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

La institución educativa precisó que los alumnos se encuentran en clases virtuales desde el lunes 4 de mayo y podrán regresar de manera presencial este viernes 8 de mayo.

“Asimismo, ya se ha informado a la UGEL de estos casos. Hemos coordinado con el director del Centro de Salud el poder darles unas charlas a todos los padres de familia, sobre este virus Coxsackie”, detalló el escrito enviado por las autoridades del colegio.

Esta enfermedad es más común en niños menores de 7 años. Causa fiebre, dolor de garganta y ampollas dolorosas en boca (garganta y lengua), palmas y plantas de los pies. No tiene cura específica, tratándose en casa con analgésicos.

Minsa recomienda acciones contra el EMPB

Para reducir el riesgo de infección, la Dra. Josseline Olivera Vera, Medico Infectóloga del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de VIH, ITS y Hepatitis del Ministerio de Salud (Minsa) recomienda:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales.

y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño o cambiar pañales. Desinfectar juguetes y superficies de contacto común con soluciones de cloro diluido.

Cubrirse al toser o estornudar con el antebrazo y evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

El Minsa exhortó a colegios y padres a mantener una vigilancia constante. Identificar los casos a tiempo y aislarlos puede evitar brotes más grandes.