Copiaron fotos y videos de las redes sociales de sus compañeras, las modificaron con inteligencia artificial (IA) para convertirlas en material pornográfico y vendieron el contenido manipulado a entre 15 y 30 soles. El caso de pornografía infantil dentro del centro educativo privado Saint George de Chorrillos pone en evidencia la vulnerabilidad de menores de edad incluso dentro de los colegios.

Juan Velasco, abogado de las familias afectadas, informó a este Diario que ya son entre 14 y 16 las adolescentes víctimas de la manipulación de su imagen con fines sexuales. El número exacto de afectadas se encuentra en investigación, pero hasta el lunes se reportaban 12 involucradas.

El primer hallazgo del material pornográfico ocurrió el pasado miércoles, cuando una escolar encontró en una computadora del colegio la sesión abierta de otro alumno. Ahí descubrió una conversación donde se compartían las imágenes retocadas, precios, posibles compradores y la ruta a la aplicación de IA con la que se realizó el fotomontaje. Al día siguiente, se hizo la denuncia ante las autoridades del plantel. Sin una respuesta satisfactoria para las agraviadas por parte de la institución, un grupo de escolares realizó el lunes un plantón en el centro educativo privado para expresar su solidaridad con las víctimas y pedir sanciones para los agresores.

Hasta el lunes, los menores y sus padres denunciaban que el colegio no había hecho nada para evitar la revictimización de las adolescentes. “No pueden obligarlas a seguir conviviendo con sus agresores, a compartir instalaciones con sus agresores”, declaró en los exteriores del colegio una de las madres de las agraviadas.

En un comunicado, el colegio informó ayer que, “los presuntos agresores no asistirán a las instalaciones del colegio hasta que se culminen las investigaciones” . Además, se dispuso la suspensión de clases durante toda la jornada. “Manifestamos nuestra solidaridad y ratificamos nuestro compromiso de proteger la integridad emocional de las niñas y sus padres que se han visto afectados por este doloroso hecho. En segundo lugar, St. George’s College manifiesta su profundo rechazo y repudio a cualquier tipo de pornografía infantil o cualquier tipo de acto verbal, físico o emocional que dañe la honra, inocencia e integridad de cualquier niño o niña”, añadieron.

Menores infractores

El Código Penal Peruano establece penas de prisión de hasta 10 y 15 años por el delito de pornografía infantil cuando la víctima tiene menos de 14 años de edad y cuando el material se difunde en tecnologías de la información. En este caso, las agraviadas tienen entre 13 y 16 años, pero los agresores también.

Se trata de dos escolares de 15 años que se encuentran plenamente identificados. “Son menores infractores al Código Penal que han distribuido, promovido e exhibido rostros de las muchachas con cuerpos de otras mujeres. A la fiscalía le corresponde determinar las medidas a tomar”, explica Velasco.

La abogada Shely Cabrera, vocera del Movimiento Manuela Ramos, explica que en este caso se aplican medidas socioeducativas que pueden llegar hasta el internamiento y la privación de la libertad. En diálogo con este Diario, sostiene que se requiere una investigación profunda para identificar si hubo adultos involucrados en la fabricación del material pornográfico. “La ley es clara, los menores de edad no delinquen sino cometen infracciones a la ley penal y la sentencia va a ser mucho menor. Lo que queda es procurar que haya una investigación bastante sólida de la fiscalía porque normalmente en este delito no solo son menores implicados sino puede que haya ayuda externa de un mayor de edad que sí tiene que ser procesado con todo el peso de la ley”, dijo.

Herramienta útil StopNCII.org elimina imágenes íntimas publicadas sin consentimiento Eduardo Quesquén, especialista en ciberseguridad, explica que existe la plataforma StopNCII.org para eliminar imágenes y videos íntimos difundidas en Internet sin consentimiento.

En diálogo con El Comercio, Quesquén detalló que la herramienta fue creada para el denominado 'porno de venganza'. Con el aumento del uso de tecnologías de IA, esta herramienta ayuda a que el afectado pueda eliminar todo el rastro de las imágenes publicadas sin su consentimiento.



Aunque se haya tratado de la modificación de imágenes con IA donde no aparecen los cuerpos reales de las menores, la abogada precisa que el resultado sigue correspondiendo a pornografía infantil. “Si bien no son sus cuerpos, sí son sus caras y el daño que se da es el mismo. Corresponde el delito de pornografía infantil, no cabe duda de ello”, dijo y añadió que se este caso evidencia la necesidad de políticas de prevención de la violencia contra la mujer desde temprana edad.

“El trabajo de prevención es casi inexistente, no se enseña la cultura de respeto. Desde Manuel Ramos defendemos la Educación Sexual Integral, el hacer validar el cuerpo propio y ajeno, la no objetivización del cuerpo de las mujeres desde temprana edad. Si se enseña desde el respeto vamos a tener generaciones que no van a siquiera pensar en hacer algo así”, enfatizó.

La Fiscalía de Familia de Chorrillos ya ha iniciado una investigación contra los que resulten responsables de la presunta infracción a la ley penal - pornografía infantil. Como parte de las diligencias, el equipo fiscal se presentó al colegio para recabar documentación pertinente y sostener reuniones con representantes del centro educativo, con los padres de familia de las agraviadas, con personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional.

Además, el Minedu, a través de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), determinó que un abogado y un equipo de bienestar acudan al colegio para apoyar a los padres de familia y ha registrado los hechos en el portal SíSeVe. Este portal recoge todas las denuncias de distintos tipos de violencia cometidas dentro de las aulas escolares, ya sea entre estudiantes o con docentes involucrados. Según sus estadísticas, desde que se creó la plataforma, en el 2013, hasta el 31 de julio de este año se han reportado 10.438 casos de violencia sexual en los colegios.

Desde el MIMP, han solicitado acciones para que el delito no quede impune. “Exigimos que se investigue y sanciones a quienes editaron y falsificaron imágenes de alumnas de una institución educativa de Chorrillos para darles contenido sexual, difundirlas y comercializarlas”, indicaron en un comunicado.

