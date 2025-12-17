Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
Indecopi registra 1.266 denuncias por cobros irregulares, actos de mala fe y más: ¿Qué colegios privados de Lima y regiones están bajo la lupa?
Resumen de la noticia por IA
Indecopi registra 1.266 denuncias por cobros irregulares, actos de mala fe y más: ¿Qué colegios privados de Lima y regiones están bajo la lupa?

Indecopi registra 1.266 denuncias por cobros irregulares, actos de mala fe y más: ¿Qué colegios privados de Lima y regiones están bajo la lupa?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Como ocurre cada vez que se acerca un nuevo año escolar, surgen dudas y preocupaciones entre los padres de familia respecto a la integridad de sus hijos y al cumplimiento de las obligaciones por parte de las instituciones educativas. En ese contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) iniciará una vez más su campaña escolar, esta vez con miras al 2026, mediante la cual fiscalizará a los colegios privados del país para verificar que cumplan con sus deberes y apliquen las medidas establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En ese marco, la entidad presentó los resultados correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2024 y noviembre de 2025.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Pasa En La Calle 12 - González Gagliuffi: el posible paradero de la mujer prófuga que se niega a entregarse#VideosEC
A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC