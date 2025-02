“Hoy visité nuestro querido coliseo Bonilla, que debería ser un espacio para el deporte. Sin embargo, desde hace algunos meses se está utilizando como cochera para vehículos. Al ver su abandono y el estado lamentable, me pregunto si hay algún riesgo de colapso que pueda poner en peligro la integridad del personal que labora allí”, expresó el vecino Renato Otiniano a través de sus redes sociales.

Testimonios y recorrido

En una entrevista con El Comercio, Otiniano expresó que esta situación proviene de la gestión anterior, cuando se presentó un proyecto para la remodelación del complejo deportivo, que incluiría canchas, explanadas, entre otros. “Esta remodelación implicaba hundir la cancha de fútbol, lo que nos generó preocupación a todos los vecinos. A pesar de nuestro malestar, se iniciaron los trabajos de excavación. Para nosotros era un despropósito hundir el estadio”, comentó.

“El municipio dijo que este iba a ser el centro de convenciones más grande de Sudamérica, con vista al mar. Sin embargo, en la actualidad hay una serie de vehículos adquiridos en el último trimestre de 2024 por la municipalidad, los cuales se encuentran en la zona desde diciembre del año pasado”, afirmó.

Los ciudadanos afirman que solo se iniciaron los trabajos de excavación y luego el proyecto quedó en abandono.

El vecino indicó que ahora los miraflorinos están intranquilos, ya que consideran que este espacio del distrito se encuentra en un abandono absoluto. “El coliseo solía recibir campeonatos de vóley, marinera, talleres de verano y otras expresiones deportivas y artísticas. La municipalidad se defiende diciendo que no pueden hacer nada porque se requiere una inversión muy grande de dinero”, aseguró.

“Nosotros pedimos que se rehabiliten el coliseo y sus canchas para así recuperar toda la explanada. Cabe destacar que el área exterior del coliseo también se ha convertido en un depósito de chatarra. Ya han transcurrido casi dos años y no parece haber solución”, agregó.

El delegado vecinal de la zona 4 de Miraflores, Celso Graña, indicó que la gran mayoría de los vecinos solían dirigirse a dicho complejo para hacer deporte. “Me da mucha pena que ya no sea así. En Miraflores, muchos vecinos viven en departamentos, y que ya no se les pueda brindar este espacio recreativo para distraerse sanamente es un crimen, además de que afecta tanto nuestra salud física como psicológica. Queremos recuperar el Bonilla y que se realice el proyecto que se había planeado inicialmente”, indicó.

Preciso que un grupo de más de 100 vecinos del distrito presentó una carta al actual burgomaestre, Carlos Canales, en 2023, solicitando que se realice la obra y se reabra para fines deportivos y culturales. Sin embargo, asegura que nunca recibieron una respuesta.

Teresa Carpio, delegada vecinal de la zona 6 de Miraflores, expresó que los vecinos han intentado ingresar al coliseo Bonilla. Sin embargo, el personal municipal aseguró que esto no es posible porque, presuntamente, está en mantenimiento, aunque en realidad ahora se utiliza como un almacén de vehículos de la municipalidad.

Actualmente, El Comercio constató la presencia de automóviles y motos almacenados tanto en el interior del coliseo como en sus alrededores. Además, el suelo de las canchas presenta múltiples desgastes, con áreas deterioradas y grandes montículos de tierra.

Teresa Carpio, delegada vecinal de Miraflores, expresó que los vecinos han intentado ingresar al coliseo Bonilla. Sin embargo, el personal municipal aseguró que esto no es posible porque está en mantenimiento, aunque en realidad ahora se utiliza como un almacén de vehículos.

Los vecinos reclaman que, a pesar de realizar un pago considerable para poder hacer uso de la cancha sintética, esta se encuentra en un estado deplorable. Además, afirman que no han podido disfrutar de las instalaciones tal como se les había prometido, ya que las supuestas mejoras significativas nunca llegaron.

Antecedentes

Según información publicada por la Municipalidad Distrital de Miraflores a principios de 2022 a través de sus redes sociales, el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla comenzó con los trabajos de modernización bajo la supervisión de Luis Molina, el entonces alcalde del distrito.

El burgomaestre de esa época informó que el estadio contaría con dos tribunas con capacidad para más de 2.000 asientos, además de cuatro torres con 36 reflectores de iluminación LED. También mencionó que se instalarían camarines, un tópico, servicios higiénicos y otras instalaciones deportivas.

Asimismo, indicó que el espacio estaría destinado como un lugar público para los vecinos de Miraflores y para los ciudadanos que necesiten utilizarlo.

Análisis

El abogado experto en derecho municipal, Johnny Zas Friz, indicó a El Comercio que no es factible utilizar el coliseo debido a los problemas de infraestructura que presenta, por lo que tampoco debería ser utilizado por el personal de la municipalidad. "Es un coliseo precario, por lo que se debe plantear algún proyecto de inversión pública para su remodelación. La municipalidad debería priorizar la realización de este proyecto, ya que es un bien público muy importante, no solo para la comunidad de Miraflores, sino también para la ciudad de Lima en general“, comentó.

"Las autoridades tienen que hacerse responsables, de lo contrario, enfrentarán consecuencias tanto penales como administrativas si se demuestra que se está afectando la integridad de los trabajadores de la municipalidad que se encuentran allí“, añadió.

Por su parte, Irene Torrejón, abogada experta en derecho administrativo y barreras burocráticas, expresó a este diario que estamos hablando de un bien de uso público, y el Decreto Supremo 008-2021 regula la administración de estos bienes, los cuales deben ser accesibles para toda la ciudadanía. Además, el mantenimiento de dichos bienes debe corresponder a las municipalidades.

"Por otro lado, dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 82 establece que las municipalidades tienen como competencia normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación (...). En cuanto al artículo 50, menciona a la Superintendencia de Bienes Estatales, que es la entidad encargada de supervisar este tipo de casos para velar por los predios públicos. La municipalidad tiene la competencia de informar al consejo municipal sobre el estado actual de este proyecto“, añadió.

Descargos de la Municipalidad

La regidora Ana Lavado, presidenta de la comisión de Fiscalización del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, informó a El Comercio que el cierre del complejo no es responsabilidad de la actual gestión. “El cierre al público data de al menos junio de 2022. En el lugar, existe un área interna, el coliseo, donde se están brandando los nuevos vehículos adquiridos para la seguridad ciudadana del distrito. Para evitar que estos acabados se vean afectados por la humedad de la lluvia, se decidió colocarlos bajo cubierta. Estas nuevas unidades se incorporarán a las labores de seguridad ciudadana”, explicó.

Respecto a los vehículos en la zona externa, cerca de lo que era la cancha de fútbol, aclaró que no estarán allí de forma permanente, ya que están en proceso de ser dados de baja de los bienes patrimoniales de la comuna. Por ello, precisó que no se encuentran abandonados. “El coliseo es actualmente estable, pero el tipo de edificación y cimentación adoptados no tienen una perspectiva de ser sostenibles a largo plazo. No es viable realizar inversiones en su refacción; más bien, debería buscarse su sustitución por una instalación más adecuada, con mejores prestaciones para usos deportivos, culturales y de eventos”, indicó.

“El coliseo tiene dos áreas: una es la plataforma deportiva y sus tribunas, las cuales no pueden ser utilizadas para concentraciones masivas de público; la otra es el área administrativa, que está construida en concreto y no representa riesgo para el uso de oficinas”, dijo. "No se pueden iniciar eventuales obras de renovación o modernización hasta contar con un diagnóstico adecuado del estado del suelo”, agregó.

Lavado expresó que, desde el inicio de la gestión, se ha informado públicamente sobre la situación y los planes proyectados para el lugar. “Tan pronto como tengamos un informe técnico definitivo que nos permita iniciar trabajos en esa instalación, procederemos a informar a los vecinos y a la opinión pública en general. El inicio de las obras en el Bonilla dependerá de la culminación de estudios que respalden prácticas seguras. Luego, se podrá formular un nuevo proyecto o un Master Plan que brinde una solución definitiva para esta área, que incluirá aspectos como la provisión adecuada de estacionamientos subterráneos, la mejora integral del paisaje, entre otros”, concluyó.

