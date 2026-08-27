Tras evaluar los elementos presentados, la jueza declaró fundado el pedido de la Fiscalía y ordenó el internamiento del oficial en un centro penitenciario. Foto: GEC
Tras evaluar los elementos presentados, la jueza declaró fundado el pedido de la Fiscalía y ordenó el internamiento del oficial en un centro penitenciario. Foto: GEC
Por Redacción EC

El comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Antonio Canales Moscoso, de 57 años, fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, tras protagonizar un incidente durante una intervención policial en la vía exclusiva del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres.

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