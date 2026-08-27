El comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Antonio Canales Moscoso, de 57 años, fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, tras protagonizar un incidente durante una intervención policial en la vía exclusiva del Metropolitano, en el distrito de San Martín de Porres.

La sentencia fue obtenida por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Norte, que también consiguió que el Poder Judicial imponga al sentenciado el pago de S/ 5.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

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El comandante de la PNP Manuel Antonio Canales Moscoso fue captado invadiendo la vía exclusiva del Metropolitano y agrediendo verbalmente a un suboficial. Foto: captura de videos

Los hechos ocurrieron en mayo de 2026, cuando personal policial detectó que Canales conducía un vehículo particular por la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Parque del Trabajo, mientras manipulaba su teléfono celular.

Según la Fiscalía, los efectivos le ordenaron detenerse, pero el comandante se habría negado a acatar las indicaciones y argumentó su condición de oficial de la Policía. Durante la intervención, además, habría proferido expresiones denigrantes contra el efectivo que intentaba intervenirlo.

El incidente durante la intervención

De acuerdo con la información fiscal, Canales también estuvo involucrado en un choque con la motocicleta de un suboficial de tránsito que participaba en la intervención.

Luego del impacto, el agente le solicitó que presentara su licencia de conducir y se identificara. Sin embargo, el comandante se habría negado a entregar sus documentos y respondió de manera agresiva.

“No voy a identificarme”, afirmó Canales, según quedó registrado en un video de la intervención.

Durante la discusión, el oficial también habría utilizado expresiones denigrantes contra el suboficial.

“Soy el comandante Canales. Mírame bien la cara, conch.... Por la cara te das cuenta que no soy cualquier (persona)”. También se escuchó:“Vocaliza bien, habla bien. Utiliza bien tu semántica”.

Ante la negativa a acatar las órdenes y al tratarse de un caso de flagrancia, Canales fue detenido y trasladado a una dependencia policial de la zona.

El comandante de la PNP Manuel Antonio Canales Moscoso fue captado invadiendo la vía exclusiva del Metropolitano y agrediendo verbalmente a un suboficial. Foto: captura de videos

Fiscalía sustentó acusación con videos y actas

Durante el juicio oral, la fiscal provincial Beatriz Monroy Castillo presentó como elementos de prueba el acta de intervención policial, las declaraciones de los agentes que participaron en la diligencia y la transcripción de los videos registrados durante el incidente.

También fueron incorporados una inspección técnico-policial, un comunicado de la Inspectoría General de la PNP, una consulta de casos fiscales y una hoja de consulta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre otros documentos.

La Fiscalía consiguió que el Poder Judicial aprobara la incoación de un proceso inmediato y dictara inicialmente cuatro meses de prisión preventiva contra el comandante. Con este procedimiento, el caso avanzó de manera acelerada hasta el juicio oral y la posterior sentencia.

Según el Ministerio Público, la condena fue obtenida en aproximadamente tres meses desde los hechos.

Como se recuerda, la circulación de vehículos particulares por la vía exclusiva del Metropolitano constituye una infracción de tránsito. Según la información proporcionada, esta conducta contempla una multa de S/ 440 y 20 puntos en el récord del conductor.

Si el conductor provoca un accidente, la sanción puede elevarse hasta S/ 9.900 para el chofer y S/ 19.800 para el propietario del vehículo, además de una eventual cancelación de la licencia de conducir.