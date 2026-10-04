En el marco de las elecciones, un adulto mayor de 87 años acudió a su centro de sufragio ubicado en el distrito de Comas, Lima, para cumplir con su deber ciudadano.

El hombre presentó dificultades para caminar, por lo que necesitó asistencia para poder desplazarse dentro del local de votación. Ante esta situación, personal del Ejército del Perú que se encontraba en el lugar le brindó apoyo.

Los efectivos militares asistieron al adulto mayor durante su recorrido hacia el área correspondiente, facilitando su desplazamiento dentro del centro de sufragio.

Gracias a este apoyo, el ciudadano pudo llegar hasta el lugar donde debía emitir su voto y completar el proceso electoral pese a sus dificultades para movilizarse.

Elecciones en Comas: adulto mayor de 87 años necesitó apoyo para llegar a su mesa de votación. Foto: Captura de video/Amércia TV

Elecciones convocan a millones de ciudadanos

Las elecciones representan una jornada en la que los ciudadanos deben acudir a los locales de votación asignados para ejercer su derecho al sufragio. Desde las primeras horas, los centros de votación reciben a electores de distintas edades.

En este contexto, las autoridades y el personal encargado de la seguridad de los locales cumplen un papel importante para garantizar que los ciudadanos puedan ingresar, desplazarse y ejercer su voto de manera adecuada.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

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