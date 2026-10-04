Adulto mayor de 87 años acude a votar en Comas y recibe ayuda de militares para cumplir con su deber. Foto: Captura de video/Amércia TV
Adulto mayor de 87 años acude a votar en Comas y recibe ayuda de militares para cumplir con su deber. Foto: Captura de video/Amércia TV
Por Redacción EC

En el marco de las elecciones, un adulto mayor de 87 años acudió a su centro de sufragio ubicado en el distrito de Comas, Lima, para cumplir con su deber ciudadano.

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