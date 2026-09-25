Un padre de familia fue víctima de una violenta agresión cuando caminaba por un parque ubicado a la altura de la avenida Universitaria, en el distrito de Comas. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos diez personas habrían participado en el ataque, que posteriormente fue grabado y difundido en redes sociales.

América Noticias indicó que la familia del hombre acudió a la comisaría de Santa Luzmila para presentar la denuncia y solicitar que se identifique y capture a todos los responsables.

Según la información proporcionada, los atacantes registraron en video la agresión y, minutos después del hecho, publicaron las imágenes en una página de Facebook denominada ‘Los Calaveras’.

Policía analiza video difundido en Facebook para identificar a los agresores. Foto: America TV

El material habría sido editado y presentado como un video corto para los seguidores de dicha cuenta. El registro audiovisual ahora es analizado por la Policía Nacional del Perú como parte de las evidencias de la investigación.

Tras conocer la denuncia, agentes policiales realizaron intervenciones en la zona y retuvieron a un sospechoso. Las autoridades buscan determinar qué grado de participación tuvo en el ataque.

Víctima permanece internada en UCI

La gravedad de las lesiones obligó a trasladar al hombre a un hospital cercano, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Los médicos mantienen bajo vigilancia permanente al paciente debido a las lesiones sufridas durante la agresión. Su familia pidió que se aceleren las diligencias para identificar a los demás participantes.

También exigieron justicia y señalaron que los responsables que aún no han sido ubicados podrían representar un riesgo para otras personas que transitan por la zona.

Fiscalía evalúa situación del sospechoso retenido

Las investigaciones preliminares están a cargo de la comisaría de Santa Luzmila, en coordinación con representantes del Ministerio Público. La Fiscalía deberá evaluar la situación legal del sospechoso retenido y determinar las diligencias correspondientes.

Asimismo, las autoridades buscan establecer si los administradores o integrantes de la página ‘Los Calaveras’ tienen alguna relación con el ataque y si existen antecedentes de hechos similares en parques de Comas.

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