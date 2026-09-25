Agresión en Comas: al menos diez sujetos atacaron a un hombre y grabaron el violento hecho. Foto: América TV
Agresión en Comas: al menos diez sujetos atacaron a un hombre y grabaron el violento hecho. Foto: América TV
Por Redacción EC

Un padre de familia fue víctima de una violenta agresión cuando caminaba por un parque ubicado a la altura de la avenida Universitaria, en el distrito de Comas. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos diez personas habrían participado en el ataque, que posteriormente fue grabado y difundido en redes sociales.

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