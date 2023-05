En Comas, una madre de familia denuncia que fue agredida con una bomba molotov por reclamar a su expareja la pensión para su hijo.

LEE MÁS | Huarochirí: Policía rescata a diez mujeres y dos menores de prostíbulo

Rosa María Andrade Mogollón indica que en menos de seis meses ha sufrido ataques. Señala que todo ocurrió desde que se inició la demanda por alimentos.

“El señor Omar Cáceres, desde que puse la demanda de violencia y por alimentos, desde allí empezó la amenazas y agresiones”, contó para ATV Noticias.

Una de las últimas agresiones, en el mes de marzo, según imágenes de cámaras de seguridad, muestran como dos sujetos llegan en moto. Uno de ellos baja y empieza a disparar a la casa de Andrade Mogollón.

MIRA AQUÍ | Madre denuncia que su hijo con habilidades especiales fue agredido por profesora

El matinal intentó comunicarse con Omar Cáceres Hurtado y este negó todas las acusaciones en su contra.

Comas: madre de familia denuncia que fue agredida con bomba por reclamar pensión

“Yo no me he enterado que ha llegado una notificación, no me ha llegado”, señaló.

Mientras que Andrade Mogollón señala estar preocupada porque de tres de los cuatro ataques, sus hijos estaba presente en casa.