“Los ambulantes no pagan alquileres”, “somos comerciantes formales. No permitiremos el desorden informal” se leía en los carteles que sostenían lo vendedores formales al caminar por la avenida Grau y el jirón Montevideo. Los dueños de las galerías acordaron no trabajar durante el desarrollo de la marcha. Su principal reclamo es el descenso de ventas que han sufrido por la presencia de ambulantes.

Vendedoras protestan Exigen que la municipalidad retire a los ambulantes que llegaron desde el Mercado Central y Mesa redonda. Foto: Jorge Cerdán. 1 / 2 Grandes pérdidas económicas Los mercaderes exigen que el Triángulo Comercial de Grau también se declare como zona rígida. Foto: Jorge Cerdán. 2 / 2

“Hay pérdidas económicas enormes. Las ventas se han reducido en más del 80% . Esto perjudica a los 12.000 asociados de las galerías del triángulo”, aseguró Andrés Aguirre, un dirigente de los vendedores del centro comercial. “Estamos marchando para llamar la atención de las autoridades por el daño económico que está representando la invasión de informales en nuestro conglomerado”, declaró Juan Cornejo, otro representante de los trabajadores.

Los comerciantes solicitaron al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a que desaloje a los informales https://t.co/DosVJ00ABt — Canal N (@canalN_) May 22, 2023

En esa línea, los mercaderes, con cacerolas en mano, también alzaron su voz de protesta para exigir al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declarar el Triángulo Comercial Grau como zona intangible para el comercio ambulatorio, tal y como se determinó para el perímetro del Mercado Central y Mesa Redonda. Los vendedores formales aseguran que comerciantes desalojados de la avenida Luna Pizarro de La Victoria también ocupan las calles del Triángulo Comercial.

Los dueños de las galerías del Triángulo Comercial Grau acordaron no trabajar en la mañana durante el desarrollo de la marcha. Foto: Jorge Cerdán

Comerciantes ambulantes piden trabajar hasta las 9 a.m.

Por su parte, un grupo de ambulantes desalojados de Mesa Redonda y el Mercado Central conocidos como ‘comerciantes mañaneros’ piden a los dueños de los puestos del Triángulo Comercial y a la Municipalidad de Lima que les permitan trabajar en la zona desde las 4 hasta las 9 a.m.

“Somos de la feria mañanera, un grupo aparte de los que venden todo el día. Pedimos a las autoridades que nos permitan trabajar de 4 a 9 de la mañana y no afectar a los centro comerciales que abren a las 9:30 a.m.”, declaró una vendedora a Canal N.

Altercado entre comerciantes formales y vendedores ambulantes en el Triángulo comercial. Foto: Jorge Cerdán.

La comerciante aseguró que ella fue empadronada antes del 5 de mayo como parte del programa de reubicación a cargo de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, reclama que les han ofrecido locales ubicados en el segundo o tercer piso de galerías del Centro de Lima, donde pocos clientes acuden.

Sobre la posibilidad de alquilar un puesto formal en el Triángulo Comercial Grau, la vendedora aseguró que no cuentan con el dinero suficiente: “Es un fuerte capital y no tenemos la capacidad. Alquilar un local está más o menos 700 dólares y piden medio año adelantado. La mayoría somos fabricantes y tenemos pequeños talleres. Además, tenemos que pagar al banco”.

Al respecto, la vendedora señaló que entre los ‘comerciantes mañaneros’ podrían alquilar un local en conjunto si la municipalidad les ofrece un puesto en una buena posición.