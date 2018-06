El Comercio se unió a la ola de aliento para Perú | VIDEO

La participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 ha provocado todo tipo de pasiones. Incluso la de muchas empresas que han entregado a la bicolor una gran ola de aliento que recorre todo nuestro territorio.

El Comercio respondió al reto que le había lanzado Ipsos Perú y la Federación Peruana de Fútbol. Nuestros colaboradores hicieron un alto en su actividades para recorrer las instalaciones enfundados en camisetas blanquirrojas en medio de un cántico con el que la selección se ha identificado: "Como no te voy a querer, como no te voy a querer, si eres mi Perú querido mi país bendito que me vio nacer".

En el marco del movimiento "¿Para qué Perú juegas?", El Comercio ha retado a USIL, Prima AFP y Havas Media a participar en este #RetoDelHincha que busca unir a los peruanos por medio del aliento a la bicolor.

El movimiento "¿Para qué Perú juegas?", promovido por la FPF o El Comercio, busca unir a los peruanos en una cadena de valores, invitando a todos a sumarse con el hashtag #yojuegoparaperu y en la web www.paraqueperujuegas.pe