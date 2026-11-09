A pocos días del inicio de la visita del papa León XIV al Perú, LATAM Airlines Perú presentó la aeronave que trasladará al sumo pontífice y a su comitiva durante sus desplazamientos dentro del territorio nacional.

Uno de los detalles más llamativos se encuentra en el fuselaje, donde se colocaron el escudo papal y el logotipo oficial de la visita del papa León XIV al Perú. La imagen incorpora también la figura del sumo pontífice y referencias a los santos peruanos.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

La decoración ocupa aproximadamente 50 metros cuadrados de vinilo, un material especialmente diseñado para soportar las condiciones de vuelo, incluidas velocidades de hasta 900 kilómetros por hora y altitudes de 10.000 metros.

Cabezales personalizados con el escudo papal

La cabina fue minuciosamente adaptada para cumplir con las exigencias de comodidad y recibir al Santo Padre durante sus trayectos. Los asientos incorporan cabezales personalizados con el escudo papal.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Esta composición gráfica, fue elaborada con 50 metros cuadrados de vinilo, según informó la Agencia Andina.

Además de elementos complementarios como almohadas, frazadas y neceseres provistos de productos esenciales para los traslados.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Sabores del Perú a bordo

Los reconocidos chefs peruanos James Berckemeyer y Aldo Yaranga diseñaron un menú exclusivo que incorpora ingredientes representativos de las regiones que visitará León XIV.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

¿Cómo fue la bendición del avión del papa León XIV?

La presentación oficial también incluyó un momento religioso. El nuncio apostólico en el Perú, Paolo Rocco Gualtieri, realizó la bendición del Airbus A320neo que estará a cargo de los traslados del pontífice durante su recorrido por el país.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de LATAM, en el aeropuerto Jorge Chávez, donde se exhibieron los detalles exteriores e interiores del avión que acompañará la agenda papal.

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