El diseño exterior incluye la imagen del papa León XIV y referencias a los santos peruanos en una composición de 50 metros cuadrados. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
El diseño exterior incluye la imagen del papa León XIV y referencias a los santos peruanos en una composición de 50 metros cuadrados. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Redacción EC

A pocos días del inicio de la visita del papa León XIV al Perú, LATAM Airlines Perú presentó la aeronave que trasladará al sumo pontífice y a su comitiva durante sus desplazamientos dentro del territorio nacional.

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