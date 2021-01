Según la encuesta realizada por Trabajando.com, más del 50% de los peruanos sufre de estrés laboral crónico como consecuencia del trabajo remoto y el desempleo. Durante este segundo confinamiento en medio de la pandemia de COVID-19, el estrés puede verse en incremento.

Los resultados del estudio reflejan que un 70% de los trabajadores peruanos encuestados sufren de estrés laboral, mientras que un 71% indica que el estrés ha generado en ellos depresión laboral.

Hay varias causas para los mencionados problemas, según el universo de 2.050 peruanos encuestados. Entre los principales motivos por los que los peruanos sufren estrés laboral crónico, un 39% dijo que esto tiene relación con la fuente de trabajo, un 27% con el desempleo y un 18% con las responsabilidades.

Solo el 29% de las personas que respondieron las preguntas del sondeo aseguraron que no sufrieron depresión por estrés laboral crónico.

El grupo de expertos que realizó la encuesta recordó que un poco de estrés podría motivar al empleado con los objetivos que la empresa le plantea; sin embargo, al convertirse en algo permanente y negativo esto podría afectar la salud mental, física, productividad laboral y relaciones interpersonales de los colaboradores.

El estrés continuo puede terminar por afectar directamente la productividad laboral. (Foto: Freepik)

Acerca del tema, este Diario conversó con Antonella Galli, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, y con David Sánchez, médico ocupacional. Ambos especialistas explicaron los motivos del estrés laboral crónico, las consecuencias y cómo incrementarán estos factores durante la nueva cuarentena impuesta en busca de reducir los efectos de la segunda ola de la pandemia.

David Sánchez, explicó que la Organización Mundial de la Salud indica que para una persona sea considerada como alguien que tenga bienestar completo, debe estar bien física, mental y socialmente. Por lo que indica que el estrés es una afección negativa que provoca males psicológicos y físicos al empleador.

“En el ámbito ocupacional, el estrés es una versión inadecuada del individuo frente a algunas exigencias o presiones laborales, que no están entre sus conocimientos o los sobrepasan, normalmente hay una afectación negativa y psicológica del trabajador y esto se va a revelar en la eficacia de su trabajo y salud, el estrés es el desequilibrio del empleador sobre su trabajo cuando no se siente capaz de realizarlo y al no poder siente frustración”, expresó el médico ocupacional.

Antonella Galli, coincidió con Sánchez acerca de lo que es el estrés y cómo se causa, además, adicionó algunas consecuencias que trae consigo sufrirlo.

“El estrés laboral crónico en cuando la persona está sometida en el tiempo a una carga laboral donde no hay el adecuado descanso y las horas se extienden tanto que la persona llega a tener ciertos síntomas de estrés, como dolores de cabeza, cuello, espalda, problemas para dormir, ansiedad y depresión”, fue lo que declaró la psicóloga sobre el tema.

La carga laboral excesiva o la ausencia directa de actividad laboral también son fuentes de estrés. (Foto: Archivo El Comercio)

¿Cómo se identifica el estrés laboral?

David Sánchez comenta que el estrés laboral, en general y durante la pandemia, se ha visto en incremento en aquellos trabajadores que son multitasking a causa de la competencia entre las empresas, las fechas de entrega de trabajos, entre otras exigencias.

Además, algo que contribuye a sentir estrés son los extremos, la escasez y el exceso de trabajo, así como los empleos monótonos e inflexibles que no entienden al empleado y su situación en casa.

“En la interpretación de la cultura laboral siempre se escucha el ‘hay que dar la miga extra’, pero la miga extra se convierte en las horas extra que muchas veces no son remuneradas y eso es lo que significa que hay mala distribución del trabajo”, dice Sánchez.

Por otra parte, la psicóloga Antonella Galli indica que respecto a quienes hacen trabajo remoto, la familia tiene la posibilidad de identificar los síntomas tempranos del estrés laboral si es que estos se manifiestan en conductas inusuales o agresivas, así como en expresiones faciales.

En caso de notar alguna de estas características, ella recomienda hablar con sus familiares o amigos y evocarles “optimismo”.

Las familias pueden ayudar a detectar o sobrellevar el estrés laboral y de otras fuentes. (Foto: César Bueno / GEC)

“El estrés es la carga crónica que uno tiene, pero si uno con la familia pueden ayudar a alivianar ese estrés, si vemos que ese estrés se convierte en ansiedad o ataques de pánico, sudoración, ánimo completamente decaído y que no quiere salir de cama, ahí tenemos que buscar un especialista”, aseveró Gallis.

Cuarentena y estrés laboral

La pandemia y las condiciones actuales han llevado a los trabajadores y desempleados a sufrir de estrés laboral. La vinculación que tenían con sus compañeros o jefes, las palabras de aliento, las conversaciones sobre la vida privada o la distracción después de la oficina se ha perdido con el estado de emergencia.

La psicóloga Gallis asegura que los trabajadores se han convertido en “máquinas” y por esta razón se desarrolla el estrés. “Empiezan a trabajar desde temprano, no tienen un almuerzo establecido, y como están desde casa se espera que la persona siga trabajando después de sus horarios, cuando antes la persona salía del trabajo y se podía despegar con algún tipo de actividad complementaria para bajar el estrés. Ahora mucha gente por miedo a perder su trabajo no dice nada y trabaja en exceso”, añade Gallis.

Por otra parte, también dice que el desempleo es una causa importante que contribuye con el estrés laboral. En referencia a esta nueva cuarentena, aquellas personas que perdieron su empleo durante la primera crisis pandémica y aún no han encontrado nuevo trabajo serán lo más afectados.

Los que tuvieron la posibilidad de reinventarse y sacaron negocios propios probablemente también sufran de estrés laboral, pues Gallis comenta que “se pondrán a pensar cómo solucionar su situación y eso les generará estrés”.

(Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

Sobre el mismo tema, David Sánchez añade que la inseguridad laboral que se instauró con la COVID-19 cuando una empresa quiebra, cierra o detiene su producción, tiene mucho que ver con el estrés. La falta de comunicación, los temas de familia y la falta de compresión por parte del empleador generan este malestar.

“Por estrés se dan enfermedades físicas, como la presión alta, la enfermedad por estrés se dispara, en tiempos de pandemia nuestro sistema inmunológico se puede ver afectado por el estrés, no es conveniente que se bajen nuestras defensas en este contexto”, asevera el médico ocupacional.

Respecto a la nueva cuarentena, Sánchez considera que las futuras causas de estrés laboral serán el desempleo, el encierro y la necesidad de hacer algo. “Todos estos aspectos van a generar ansiedad: el no hacer nada, no tener trabajo, pensar en si se les va a reducir el sueldo”.

Enfrentando el problema

David Sánchez recomienda a las empresas ganar la confianza de sus trabajadores e incrementar el nivel de comunicación que tienen con ellos. De esta manera ayudarían a contrarrestar el estrés que potencialmente sufran sus empleados.

“Lo que nosotros como empresa debemos hacer es encontrar una estrategia para seguir monitoreando y analizando, tratar de ganarnos la confianza para que nos permitan ayudarlos. Analizar caso por caso, medirlo, tenerlo un plan y ejecutarlo. Brindarles líneas de soporte, enviar un médico a casa, comunicarnos bastante con nuestros trabajadores, conocerlos a ellos y a su familia, enviarles los medios, sillas, material. Debemos quitar la cultura de trabajar bajo presión, eso no es normal”, dijo finalmente el médico ocupacional.

La psicóloga Antonella Gallis afirma que es natural sentirse abrumado o fastidiado debido al estrés laboral; sin embargo, se deben plantear soluciones frente a la situación y armar un plan. Ella sugiere los siguientes seis pasos:

Se debe identificar cuál es el problema. Pensar en las posibilidades de resolución. Ver la forma en cómo resolverlo. Analizar los pasos que daré para su resolución. Cuándo lo voy a resolver. Monitorear aquello que voy a resolver.

De otro lado, Sara Mendoza Figueroa, Gerente de Marketing de Visma Latinoamérica, entregó una serie de recomendaciones para recuperar la buena salud mental frente al estrés laboral.

Dormir lo suficiente

Al despertar, meditar por 5 minutos

Evita el multitasking

Escuchar más

Tomar breaks a conciencia

Hacer ejercicio

