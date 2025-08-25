Un hombre con sentencia vigente por hurto agravado volvió a delinquir en calles de Lima. Se trata de Anderson Méndez Collantes, ciudadano venezolano que, bajo la fachada de repartidor, utilizaba una motocicleta para acercarse a sus víctimas, arrebatarles sus celulares y escapar a toda velocidad.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, Méndez fue condenado en 2023 por el robo de un iPhone a un turista mexicano. La justicia lo declaró culpable, pero la pena fue suspendida, por lo que evitó ir a prisión con la condición de no reincidir.

Sin embargo, las imágenes captadas por cámaras de seguridad en distritos como el Cercado de Lima, San Isidro y Jesús María muestran cómo continuó ejecutando asaltos con el mismo modus operandi.

Uno de los videos difundidos revela cómo siguió a una joven con el celular en la mano, subió con su moto a la vereda y en segundos le arrebató el equipo. En otro registro, atacó a un joven que permanecía distraído en su pantalla.

Tras su última captura, Méndez admitió a la Policía que los celulares robados eran revendidos en Las Malvinas, entre 400 y 500 soles por unidad. Las imágenes confirman que se dirigía a esta zona tras cada atraco. En ese mercado informal, equipos con IMEI modificado son ofrecidos como si fueran legales.

Según la especialista en seguridad Mariella Falla, citada por Cuarto Poder, el incremento de estos robos no solo afecta a las víctimas directas, sino que además abre la puerta a delitos financieros como la clonación de tarjetas.

Junto a Méndez también fue detenido Andrés Josmar Suárez Cabrera, otro ciudadano venezolano que habría participado en estos asaltos.