La congresista del Partido Morado Susel Paredes criticó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) haya habilitado un padrón para las personas que realizan el servicio de transporte de pasajeros como taxis colectivos. Reveló que incluso ella se ha podido empadronar, pese a que nunca ha dado este tipo de servicios.

Como se sabe, esta semana el MTC autorizó el empadronamiento de taxis colectivos, basándose en la Ley 31096, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en taxi colectivo en todo el país, con exclusión de Lima y Callao. De esta manera cualquier chofer podrá realizar este servicio con sola una firma.

“Hay decir que estamos ante algo muy grave. Yo me he inscrito, me he inscrito en el padrón como colectivero. Hago la ruta de circunvalación y llego a Huancayo. Me he inscrito y me podría parar en circunvalación y digo que estoy en el padrón para operar, en este tipo de informalidad estamos viviendo. ¿Qué burla es esta? Qué payasada es esta?”, aseveró.

Debido a esta situación, Paredes lamentó que la moción de censura que redactó contra el titular del sector, Juan Silva, solo haya podido conseguir siete firmas de respaldo. En esa línea pidió que las bancadas de oposición sean “consecuentes”.

“Ni la derecha ni la izquierda quiere tocar a este ministro. ¿Cuándo lo van a hacer, cuando haya un muerto? Yo solo he podido conseguir siete firmas para la censura a este ministro, los demás no quieren tocar al ministro, ¿qué les ha dado para que sea intocable?”, señaló.

La norma dada por el MTC dispone que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) será la encargada de administrar, publicar y actualizar el mencionado padrón. Vale precisar que esta entidad, adscrita al MTC, se creó para fiscalizar el cumplimiento de las condiciones técnicas que permitan un viaje seguro al interior del país a través de sus inspectores.

La inscripción o registro de información de las personas naturales y jurídicas en el padrón se realiza a través de los medios físicos o electrónicos que implementa la Sutran. La información proporcionada tiene el carácter de declaración jurada.

De esta manera, las personas que se encuentren inscritas en el padrón pueden obtener la autorización automática para prestar el Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones técnicas que se establezcan en el Reglamento de la Ley 31096.

