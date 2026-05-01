Por Sebastián Ramírez Mendoza

Iniciativa del Legislativo podría permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad vuelvan al volante. Así lo aprobó la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular). La medida se da a través del Proyecto de Ley 9490, que propone habilitar, de manera excepcional, el trámite administrativo para el otorgamiento de licencias de conducir de clase A, categoría I.

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