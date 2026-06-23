Pleno del Congreso reforma sistema judicial para fuerzas del orden y redefine competencias penales. (Foto: Andina)
Pleno del Congreso reforma sistema judicial para fuerzas del orden y redefine competencias penales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen que establece que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas sean juzgados en el fuero militar-policial cuando se trate de delitos de función. La iniciativa obtuvo 52 votos a favor y será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.