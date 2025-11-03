La presidenta de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, Ariana Orué Medina (PP), anunció que se citará nuevamente a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, para que brinde explicaciones sobre la presunta filtración de datos personales de ciudadanos durante la publicación del padrón electoral.

Durante la sesión de este lunes, Orué Medina dio lectura a un oficio remitido por el Reniec, en el que se excusaba la presencia de su titular debido a que el tema se encuentra aún en investigación. Sin embargo, la parlamentaria señaló que a efectos de mostrar transparencia en los procesos de esta entidad del Estado, se reiterará la citación para este martes 4 de noviembre en una sesión extraordinaria.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Sabemos que este sistema que se viene utilizando cuenta con mayores filtros, pero necesitamos saber cuál sería el último producto que ella estaría mostrando ”, sostuvo la legisladora.

Congreso reitera citación a jefa del Reniec para explicar presunta filtración del padrón electoral. (Foto: Gob.)

Durante la misma sesión, la comisión aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley 6874/2023-CR, que declara de interés nacional el fortalecimiento de la actividad inventiva en el país.

Orué Medina destacó que la propuesta busca difundir los derechos de propiedad intelectual de los inventores, fomentar la colaboración entre el Estado y el sector privado, y mejorar la posición del Perú en el índice global de innovación, lo cual repercutirá positivamente en la atracción de inversiones y el desarrollo tecnológico nacional.

Asimismo, la parlamentaria subrayó que la innovación es una herramienta esencial para el crecimiento económico y la competitividad del país.

Otros temas en agenda

La sesión también contó con la participación del alcalde de San Miguel, Eduardo Bless Cabrejas, quien expuso los logros del distrito en el Premio Interamericano de Innovación Pública 2025, otorgado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En reconocimiento a su labor, la Comisión de Ciencia entregó un diploma de honor a la Municipalidad de San Miguel por su destacado desempeño en materia de innovación y tecnología.

Asimismo, participaron el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, Jaime Ruiz Béjar, y el Dr. William Capa Robles, director de la Escuela de Biotecnología de la Universidad Nacional del Santa, quienes brindaron opiniones técnicas sobre el Proyecto de Ley 11776/2024-CR, orientado a promover el desarrollo de la biotecnología en el Perú.