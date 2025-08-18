El congresista Eduardo Salhuana Cavides, integrante de la bancada Alianza para el Progreso, presentó una Moción de Orden del Día para invitar al ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver Odias, a concurrir al Pleno del Congreso y explicar el estado de la reglamentación e implementación de las recientes leyes de seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses.
El pedido se sustenta en el artículo 97 de la Constitución Política y en el artículo 68 del Reglamento del Congreso. Salhuana señaló la necesidad de que el titular del Interior detalle cómo se están ejecutando disposiciones claves, como la Ley 32386, que establece medidas extraordinarias para la lucha contra la criminalidad, o la Ley 32348, que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva.
Normas bajo evaluación
El ministro deberá informar sobre la aplicación de seis leyes en total, entre ellas la Ley 32332, que implementa la plataforma de denuncias digitales; la Ley 32313, que fortalece a la PNP mediante unidades ejecutoras en regiones; la Ley 32324, sobre empadronamiento y amnistía de armas de fuego de uso civil; y la Ley 32358, que amplía el bono del buen pagador para personal policial y militar.
Violencia en Trujillo bajo la lupa
Además, el Pleno del Congreso solicitó que Malaver precise las medidas adoptadas frente a la ola de violencia generada por organizaciones criminales en la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad, una de las zonas más golpeadas por la delincuencia organizada.
El ministro también deberá informar sobre el atentado con dinamita ocurrido el pasado jueves 14 de agosto en la capital liberteña, hecho que generó alarma entre la población y preocupación en las autoridades locales.
Cabe mencionar que la fecha de presentación del titular del Interior en el Congreso de la República aún deberá ser definida en la agenda parlamentaria.
