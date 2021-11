Conforme a los criterios de Saber más

El país afronta graves problemas en distintos sectores: salud, educación, transporte, minería, entre otros, sin embargo, para el congresista de Perú Libre Américo Gonza Castillo, más importante es que se declare de “interés nacional y de necesidad pública al yonque como bebida de bandera nacional con el sello de la marca Perú y denominación de origen”.

LEE TAMBIÉN | Suspensión de examen docente sucede en un contexto de profunda crisis en el sector educación

En efecto, el 18 de noviembre, el Grupo Parlamentario de Perú Libre, a iniciativa del congresista Gonza, presentó en el área de Digitalización y Trámite del Congreso un proyecto de ley para ese fin.

El documento de 11 páginas lleva las firmas, además de Gonza, de los legisladores Waldemar Cerrón, Jhakeline Ugarte Mamani, Luis Kamiche Morante, Segundo Montalvo Cubas, Víctor Cutipa Ccama y Hamlet Echeverría Rodríguez.

Este es el proyecto de ley completo:

El yonque es un derivado de la caña de azúcar. Se obtiene luego de enfriar el vapor que se produce al hacer hervir el bagazo (caña exprimida), es decir, destilando este producto.

“La presente iniciativa de ley protege nuestra herencia cultural y contribuye en el fortalecimiento de nuestra identidad nacional desde su producción hasta la comercialización del yonque. El reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la nación permitirá la continuidad de nuestras costumbres y herencia cultural a futuras generaciones”, se lee en el apartado costo-beneficio.

“Adicionalmente, contribuirá con el desarrollo económico social y cultural de las regiones productoras y del país en general al contar con una nueva bebida de bandera nacional con la denominación de origen que enorgullezca a todos los peruanos”, indica.

¿Es relevante este proyecto?

El exministro de Ingeniería Minas Carlos Herrera Descalzi opinó “que hay cosas mucho más importante en el Congreso” sobre qué legislar en lugar de hacerlo sobre el yonque.

“Yo no sé francamente qué tan importante sea. En todo caso, no es necesario que se haga por ley, eso lo pueden desarrollar las personas que están interesadas y que quieren trabajar en eso. Y el Estado no sé si tenga que dedicarle fondos y esfuerzos”, comentó.

“Pero no me opongo a eso, pero sí considero que hay cosas más importantes que hacer”, agregó.

El exministro señaló que el Perú debería aspirar mucho más en minería, avanzar en metalurgia y productos finales, es decir, no solo producir minerales, sino fabricar los productos que se elaboran a base de minerales.

Dijo que, por ejemplo. en Bolivía, que cuenta con grandes reservas de litio, están aprovechando esto y ya están fabricando baterias. Esto a su vez, genera más puestos de trabajo, indicó.

Mencionó que una parte de los recursos que genera la minería debería destinarse para la investigación tecnológica en institutos y universidades.

“Se debería avanzar en la búsqueda de tierras raras que son fundamentales para la tecnología de hoy”, propuso.

Asimismo, dijo que se debe fortalecer al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en su rol técnico.

(Y en todo esto, ¿cómo interviene el Congreso?) “El Congreso tiene que tener una visión clara del país (...) Las leyes son el mecanismo por el cual se fijan las políticas de Estado. Entonces, a nivel de legisladores, hay que tener claro las políticas de Estado, hacia dónde se debe marchar, y hacia dónde se debe marchar está en función de las potencialidades que se tiene cuando se cuenta con determinados recursos. Aquí hay que convocar la cofianza en el país”, anotó.

Además, indicó que otro aspecto que se necesita reformar es la distribución del canon minero. Indicó que los recursos no deberían ir a los gobiernos subnacionales sino a otro organismo cuya funcion sea la de financiar las obras que estos gobiernos elijan. Esto, porque uno de los graves problemas que afectan al país es que hay poblaciones que viven en las zonas de influencia minera y no cuentan con servicios básicos. ¿La razón? El mal uso de los recusos del canon minero. En lugar de invertir en estas zonas, el dinero se gasta en obras irrelevantes o se va en pagos a la corrupción.

El ministro lamentó los sucesos ocurrido en Ayacucho, donde la primera ministra Mirtha Vásquez anunció hace unos días la creación de una comisión para negociar el cierre de cuatro minas. “El tema de Ayacucho es un ejemplo terriblemente malo de la conducion en la que está esté Gobierno. Es una alerta roja, ya no es una alerta naranja, y es el presidente quien tendría que tomar medidas inmediatas, ya depende de él, ya no es un tema de ministros”, señaló.

MÁS EN PERÚ | Contraloría detecta que personal inhabilitado de la Universidad Nacional del Callao cobró más de medio millón de soles

Por otro lado, en la región Loreto, hace casi dos meses que miembros de las comunidades indígenas acatan un paro indefinido contra el Gobierno. Han tomado lotes petroleros y la Estación 5 de Petroperú. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no hay visos de que la protesta se levante.

Dicho lo anterior, Gonzalo Marsá, asesor técnico y coordInador de Planes y Programas de la plataforma de las Federaciones de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, cuestionó el proyecto de ley sobre el yonque. Es irrelevante, criticó.

Señaló que desde las federaciones están tratando de que el país empiece a crear un nuevo pacto social ambiental que garantice la sostenibilidad de las inversiones en la zona selvática. “Y mientras nosotros estamos huérfanos de que se legisle en todo este sentido, que son cuestiones medulares que afectan a la gobernanza del país, los padres de la patria andan haciendo proyectos como este que parecen una tomadura de pelo”, cuestionó.

Por su parte, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, indicó que se necesita reglamentar la ley que permite el doble trabajo de los médicos especialistas en situaciones de emergencia sanitaria. “Eso duplicaría la cantidad de médicos intensivistas para poder enfrentar la tercera ola”, comentó.

El proyecto de ley del congresista Gonza se encuentra en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña empresa y Cooperativas para su estudio y posterior dictamen.

VIDEO RECOMENDADO

En su videocolumna de este martes, Fernando Vivas sostiene que detrás del anuncio del cierre de minas, hay un culto que opone la armonia de los campos a la actividad extractiva. Pero no todos lo comparten en el gobierno.