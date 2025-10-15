Este miércoles 15, en la Comisión de Justicia del Congreso se discutió el predictamen de los proyectos de ley que buscan legalizar la maternidad subrogada o ‘vientres de alquiler’ bajo título de “Ley de acceso a las técnicas de reproducción humana”.

Las iniciativas originadas en las bancadas de Podemos Perú, Perú Libre y Acción Popular no fueron aprobadas y han sido enviadas al cuarto intermedio.

Este texto sustitutorio busca legalizar los vientres de alquiler para atender la infertilidad, según sus promotores. Sin embargo, el congresista Alejandro Muñante sostuvo que “se pretende legitimar la cosificación de la mujer y la mercantilización de los niños”.

La comisión dejó en cuarto intermedio el dictamen recaído en los proyectos de ley 5808/2023-CR, 06382/2023-CR, 11509/2024-CR y 12295/2025-CR, que propone ampliar el acceso a las técnicas de reproducción médicamente asistida en el sistema nacional de salud.

La legisladora Kelly Portalatino (Perú Libre), autora de la iniciativa, lamentó la decisión sosteniendo que “la fertilidad no puede seguir siendo un privilegio ni un lujo. Esta propuesta daba a las mujeres hasta cinco oportunidades reales de formar una familia mediante técnicas médicas seguras y accesibles”.

No obstante, Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) sostuvo una posición contraria: “Esta iniciativa es un atentado contra la dignidad humana, pues considera al ser concebido como un producto. Vulneraría el derecho del niño por nacer reconocido en la Constitución y en la Ley 39135”.

El congresista Alejandro Muñante coincidió en que “la norma transgrede derechos fundamentales como la vida, la familia y la identidad del niño”.

“No permitiremos que se apruebe esta ley que no es más que una nueva forma de trata de personas del siglo XXI”, manifestó Muñante en su cuenta de X.