Un preocupante hecho se conoció este lunes 9 de noviembre. El padre Omar Sánchez Portillo (55), director de la Asociación de las Bienaventuranzas, denunció que se encontró una granada de guerra dentro de una caja de donaciones que recibió en uno de los locales de su obra social. El paquete con el explosivo fue dejado el último sábado 05 de noviembre, pero recién se percataron de su contenido este lunes.

“Una granada de guerra activa muy vieja, estaba con el pasador y todos sus aparatos completos”, manifestó el sacerdote en declaraciones a Latina.

El hecho coincide con el apoyo público que hizo el sacerdote a la marcha contra el gobierno del presidente Pedro Castillo, realizada el pasado sábado.

En qué circunstancias se halló explosivo

De acuerdo al noticiero, la granada fue dejada en uno de los locales de acopio de la asociación que dirige el sacerdote, al parecer en el distrito de Miraflores, pero el paquete recién fue abierto por un voluntario este lunes en la sede central ubicada en la Tablada de Lurín.

“Yo estaba en el Incor visitando un paciente y me vengo para acá porque veo eso y le digo ponlo en tal sitio que está cercado, que esta lejos de la gente para evitar cualquier cosa. Lo pusieron ahí, llegué, yo mismo saqué la granada. Llamamos a la UDEX, a la comisaría”, contó el religioso.

El padre Omar también contó que por lo menos 100 personas han podido estar en peligro. “De hecho, en la zona donde ponemos las cosas trabajan a la vez 30 señoras que ayudan voluntariamente a clasificar la ropa y en medio de ellas ha estado la caja”, aseveró.

Presunto amedrentamiento

Para el padre Omar y personas de su entorno esta podría ser una amenaza por los comentarios y contenidos políticos que el religioso hace en sus redes sociales contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. “Podría ser, como no podría ser. O podría ser algún aliado o amigo o simpatizante de este gobierno que le molesta lo que yo digo, las invitaciones que hago a la marcha, o las cosas que publico en mis redes sociales”, consideró el religioso.

El padre Omar fue una de las personas que convocó a participar en la marcha denominada “Reacciona Perú” el último sábado.

“[...] basta ya, no queremos más corrupción, no queremos más incapacidad, queremos hacer una marcha pacífica para pedir una transición democrática y un cambio de gobierno porque no podemos seguir en este mismo camino [...] marchemos juntos este 5 de noviembre”, señaló en redes.

🔴 ¡¡¡ATENCIÓN!!! El Padre Omar Sánchez te invita a participar este 5 de noviembre a las 2 de la tarde a la marcha, ¡REACCIONA PERÚ!. pic.twitter.com/KKtNI3dw3t — Infórmate Perú (@informateperu) November 2, 2022

Al ser consultado si tiene temor y si cree que pueden atentar contra su vida, Sánchez respondió a un portal de noticias que “sí”.

“Sí lo creo, pero temor no hay porque yo espero la vida eterna. Yo tengo claro que esta granada, si es que viene de ellos, yo no lo puedo confirmar, que todos estos ataques a través de las redes sociales, sobre todo, me confirman que estoy en el camino correcto [...]”, expresó.

La Policía ya investiga el hallazgo de la granada.

¿Quién es el padre Omar Sánchez?

El padre Sánchez Portillo es limeño y tiene 55 años. Estudió Derecho en la Universidad de Lima, pero abandonó los estudios en 1985 para irse a vivir tres años a Nueva York. “Allí vivió con una novia, disfrutó la movida cultural de la ciudad –a la que considera “la más bonita del mundo”– y fue voluntario en un albergue de la Madre Teresa de Calcuta en el Bronx”, se lee en una entrevista que le hizo El Comercio el 2020.

Cuando regresó a Lima, con ayuda de unos religiosos que conoció en el pasado, terminó confirmando su vocación sacerdotal.

Hoy tiene 20 años como sacerdote. Los últimos 13 los ha dedicado a la Asociación de las Bienaventuranzas, la cual cuenta con dos locales en Villa María del Triunfo y hasta hace dos años albergaba a 262 personas, todas ellas marginadas por la sociedad (niños y ancianos abandonados, grandes y adultos con discapacidades físicas e intelectuales, personas con adicciones, entre otros).