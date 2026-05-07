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El Minedu dispuso la suspensión temporal de clases presenciales en cuatro aulas del colegio Melitón Carvajal, en Lince. Foto: Andina
El Minedu dispuso la suspensión temporal de clases presenciales en cuatro aulas del colegio Melitón Carvajal, en Lince. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que, solo en Lima, se reportan 23 casos de la enfermedad de manos, pies y boca (virus Coxsackie). A nivel nacional, se registran contagios en 88 colegios.

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