El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó que, solo en Lima, se reportan 23 casos de la enfermedad de manos, pies y boca (virus Coxsackie). A nivel nacional, se registran contagios en 88 colegios.

De acuerdo a las declaraciones del director general del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, los casos reportados a nivel de regiones se concentran en Lambayeque, Cusco, Huancavelica y Junín.

Con respecto al departamento de Lima, “hemos recibido más casos en Lima Provincias o Lima Región: Huaral, Mala también, en Lima recién estamos observando un mayor número de casos”, detalló.

Por otra parte, el especialista del Minsa aseguró que virus Coxsackie es enfermedad estacionaria. “Es una enfermedad que se presenta todos los años, con mayor frecuencia entre marzo y junio. Lo que estamos viendo ahora es su comportamiento habitual”. Sin embargo, precisó que, en comparación a 2025, los casos se han duplicado.

Por esta razón, Munayco instó a los padres de familia y a la comunidad educativa a estar alertas ante cualquier señal de contagio como fiebre, malestar general, aparición de llagas o ampollas o pequeñas lesiones en la boca, o erupciones en manos o pies en los menores de cinco años.

Suspensión de clases en colegio de Lima

El Ministerio de Educación (Minedu) anunciaron que se dará inicio a una campaña de lavado de manos en las instituciones educativas, con la finalidad de reforzar los protocolos de atención, prevención y control para evitar la propagación del virus.

El Ministerio de Educación (Minedu)informó que a nivel de Lima se han registrado20 casos de estudiantes con el virus Coxsackie. Foto: Minsa.

Como se recuerda la Dirección Regional de Educación de Lima dispuso la suspensión de clases presenciales en cuatro aulas del colegio Melitón Carvajal, en Lince, tras confirmarse casos en estudiantes de primaria y secundaria.

De acuerdo al director regional de educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, “son casos focalizados. La indicación es aislar únicamente las aulas afectadas, no cerrar todo el colegio”, explicó para la prensa.

¿Cómo prevenir el contagio del virus Coxsackie?

Tanto el Minsa como el Minedu aseguran que, el lavado de manos es una de las principales medidas de prevención; así como la desinfección de superficies, la ventilación de ambientes y la vigilancia de síntomas en los escolares.

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Además, se ha dispuesto reforzar campañas de higiene en las instituciones educativas. “Debemos retomar hábitos que aprendimos durante la pandemia, como el lavado de manos constante”, apuntó Tupayachi.

Por último, las autoridades recomendaron que los niños con fiebre o lesiones no asistan a clases y permanezcan en casa hasta su recuperación.