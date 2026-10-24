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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Abby Ardiles

En agosto, a pocos días de iniciada la nueva gestión del Ejecutivo, la presidenta Keiko Fujimori anunció la recuperación e instalación de 12 barreras dinámicas que habían permanecido almacenadas durante años. Estas serían destinadas a reducir el impacto de los huaicos en quebradas vulnerables de Lima y Huarochirí ante la próxima temporada de lluvias. El proyecto avanzó y, tras la publicación del Decreto de Urgencia N.° 008-2026, en setiembre comenzaron los trabajos. Sin embargo, durante su ejecución, la Contraloría General de la República identificó cuatro situaciones adversas que podrían comprometer el desarrollo de las intervenciones.

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