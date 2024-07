Mediante un extenso comunicado, la Contraloría General advirtió que el concesionario Lima Airports Partners (LAP) ha iniciado la construcción de las nuevas vía internas, que conectarán el terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) con los puentes modulares provisionales, pese a que todavía no ha suscrito la adenda al Contrato de Concesión que incorpore dichas inversiones.

En la misiva, el órgano recalcó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cuenta con las reglas céleres que le permiten suscribir dicha adenda de acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 009-2024. En consecuencia, esta omisión reflejaría el incumplimiento del marco legal.

“El MTC y el Concesionario aún no han suscrito una adenda al Contrato de Concesión en la cual se evalúen y aprueben los documentos de sustento exigidos por norma, vinculados al diseño, el plazo de la ejecución de las inversiones, el costo de la ejecución de las obras , entre otros, para lo cual previamente deben sustentar que se mantiene el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión y las condiciones de competencia del proceso de promoción de la inversión privada, tal como dispone el marco legal aplicable”, se lee en el texto publicado.

Al respecto, la Contraloría verificó que la ejecución de las mencionadas vías internas tampoco ha sido objetada por el MTC ni por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que viene supervisando dichos trabajos desde mayo de 2024.

Esta adenda no se ha concretado pese a que la cartera liderada por Raúl Pérez Reyes no requiere de la opinión de la Contraloría General ni del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino únicamente de Ositran.

Las obras

La construcción de las nuevas vías internas permitirá conectar el interior del nuevo terminal de pasajeros del AIJC con los puentes modulares provisionales que vienen siendo instalados por Provías Nacional, los cuales se encuentran ubicados en el cruce de las Avenidas Aeropuerto y Morales Duárez, a un kilómetro de distancia de donde se ubicará el Puente Santa Rosa.

Sobre este último, se tiene previsto que sea el acceso principal al nuevo terminal de pasajeros, pero a la fecha el MTC no ha iniciado su construcción a pesar de los riesgos que en su oportunidad dio a conocer la Contraloría General. A la fecha, no se tiene certeza de cuándo se podrá contar con esta infraestructura sobre el Río Rímac, ya que el referido ministerio no culmina las gestiones para comenzar su ejecución.