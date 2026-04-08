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Resumen

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A pocos días de las elecciones, una nueva contratación con el Estado termina envuelta en una grave acusación. La Contraloría General de la República publicó dos informes contra una empresa que brindó el servicio de seguridad en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, tras haber recibido un contrato millonario. Lo que ha llamado la atención es que, según el órgano de control, no habría contado con los requisitos mínimos exigidos para ello.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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