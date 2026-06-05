La Contraloría General de la República activó un despliegue de fiscalización a nivel nacional con miras a la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Un contingente de 1200 auditores fiscalizarán el proceso de traslado, recepción y reparto del material electoral a las diversas regiones del país.

Las acciones de control comenzaron con el envío del material a las oficinas consulares peruanas en el exterior y prosiguieron con su distribución hacia las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Desde estos puntos, el material será trasladado a los distintos locales de votación, incluyendo aquellos ubicados en zonas de difícil acceso.

Se supervisarán los almacenes de la ONPE, especialmente el ubicado en Lurín, desde donde se coordina el envío del material a diferentes puntos del país. Foto: Contraloría

Según informó la entidad, el despliegue busca identificar y comunicar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral. De esta manera, se busca que los organismos responsables, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), adopten las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias.

La Contraloría precisó que las labores de supervisión se vienen realizando desde abril, cuando se monitoreó el traslado y la entrega del material electoral destinado a las oficinas consulares bajo responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como parte del operativo, los auditores concentrarán su trabajo en tres puntos clave. El primero corresponde a las ODPE, donde se verificará la recepción del material electoral, la contratación de los servicios de transporte y su distribución hacia los centros de votación.

Asimismo, se supervisarán los almacenes de la ONPE, especialmente el ubicado en Lurín, desde donde se coordina el envío del material a diferentes puntos del país.

Finalmente, en los locales de votación se comprobará la recepción de los paquetes electorales antes del inicio de la jornada, así como la presencia de fiscalizadores del JNE y coordinadores de la ONPE. También se verificará la correcta instalación de las mesas de sufragio para asegurar el normal desarrollo de la votación.