Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Contraloría precisó que las labores de supervisión se vienen realizando desde abril, cuando se monitoreó el traslado y la entrega del material electoral destinado a las oficinas consulares bajo responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: ONPE/Contraloría/Composición GEC
La Contraloría precisó que las labores de supervisión se vienen realizando desde abril, cuando se monitoreó el traslado y la entrega del material electoral destinado a las oficinas consulares bajo responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: ONPE/Contraloría/Composición GEC
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República activó un despliegue de fiscalización a nivel nacional con miras a la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Un contingente de 1200 auditores fiscalizarán el proceso de traslado, recepción y reparto del material electoral a las diversas regiones del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: