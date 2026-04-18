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La convocatoria es para este domingo 19, y la concentración será, a partir de las 5:00 p. m., en Campo de Marte. Foto: Renzo Salazar/composición GEC
La convocatoria es para este domingo 19, y la concentración será, a partir de las 5:00 p. m., en Campo de Marte. Foto: Renzo Salazar/composición GEC
Por Redacción EC

Diversos colectivos civiles han convocado a una marcha masiva este domingo 19 de abril, bajo la consigna !Defendamos al Democracia!. El objetivo es expresar su preocupación ante las denuncias de presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral del último 12 de abril. La concentración está pactada para las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

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