Diversos colectivos civiles han convocado a una marcha masiva este domingo 19 de abril, bajo la consigna !Defendamos al Democracia!. El objetivo es expresar su preocupación ante las denuncias de presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral del último 12 de abril. La concentración está pactada para las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.

La convocatoria, realizada principalmente por redes sociales, surge como respuesta a una serie de incidentes, ocurridos durante y después de la jornada electoral, y que han puesto bajo la lupa la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Entre las principales quejas ciudadanas se encuentran los retrasos en la entrega del material electoral, que derivaron en la no instalación de cientos de mesas, y en el extravío de actas de escrutinio así como cajas con cédulas de sufragio.

A este panorama se suma la incertidumbre ante el número de actas observadas y la mínima diferencia porcentual entre los candidatos que se disputan su pase a segunda vuelta. Todo ello ha generado pedidos de fiscalización externa y una transparencia absoluta por parte de la ONPE.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido restricciones especiales para la zona del Campo de Marte, aunque se espera un fuerte despliegue policial para garantizar que la jornada se desarrolle de manera pacífica en medio de este escenario de alta polarización.