Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Diversos colectivos civiles han convocado a una marcha masiva este domingo 19 de abril, bajo la consigna !Defendamos al Democracia!. El objetivo es expresar su preocupación ante las denuncias de presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral del último 12 de abril. La concentración está pactada para las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María.
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