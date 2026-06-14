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Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

En el marco del Mundial FIFA 2026, el Estadio Nacional se convirtió este domingo 14 de junio en el punto de encuentro de cientos de aficionados al fútbol y coleccionistas que buscan completar el álbum oficial del Mundial 2026. Esta edición, denominada “Cambiatón”, estuvo organizada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y permitió intercambiar y vender figuritas repetidas.

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