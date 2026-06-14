En el marco del Mundial FIFA 2026, el Estadio Nacional se convirtió este domingo 14 de junio en el punto de encuentro de cientos de aficionados al fútbol y coleccionistas que buscan completar el álbum oficial del Mundial 2026. Esta edición, denominada “Cambiatón”, estuvo organizada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y permitió intercambiar y vender figuritas repetidas.

Desde muy temprano, este domingo 14 de junio, cientos de personas llegaron con sus álbumes y paquetes repetidos para buscar las figuras que les faltaban. Niños, jóvenes y adultos compartieron estrategias de intercambio y aprovecharon la jornada para avanzar en el llenado de su álbum oficial.

Según informó el IPD, las puertas del recinto deportivo se abrieron desde las 11 de la mañana. Además del intercambio de estampas, la organización realizó activaciones recreativas, concursos, sorteo y otras actividades deportivas.

Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La iniciativa de este evento tuvo como objetivo apoyar a los coleccionistas en ahorrar varios cientos de soles considerando que la caja con 104 sobres cuesta alrededor de S/420 en tiendas oficiales. Por ello, la actividad buscó facilitar ese costo y que los coleccionista logren el objetivo de llenar el álbum del Mundial 2026.

Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Asimismo, la organización anunció que esta actividad formó parte de la Semana del Deporte, en el marco de la celebración por el 45.º aniversario del IPD.

Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Cabe resaltar que la “Cambiatón” es una de las actividades que ayuda a los hinchas del fútbol y coleccionistas a compartir con aquellos que también anhelan completar su álbum con las estrellas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y más.

Estadio Nacional de Lima congregó a fans y coleccionistas del Mundial 2026 en la "Cambiatón". (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Como se recuerda, la Copa del Mundo 2026 se desarrolla, por primera vez, en un formato de tres países. Los anfitriones Estados Unidos, Canadá y México vivieron momentos especiales en sus inauguraciones, con invitados como Katy Perry, Shakira, Lisa y más.