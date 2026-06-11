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Google celebra la Copa Mundial de Fútbol 2026 y a México con doodles especiales. (Foto: Captura)
Google celebra la Copa Mundial de Fútbol 2026 y a México con doodles especiales. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Google se suma a la fiesta deportiva más grande del mundo y lanza dos doodles especiales dedicados al inicio de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 y al país anfitrión México. Las ilustraciones aparecieron en la página principal del buscador como parte de las celebraciones por el arranque del torneo internacional.

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