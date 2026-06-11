Google se suma a la fiesta deportiva más grande del mundo y lanza dos doodles especiales dedicados al inicio de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 y al país anfitrión México. Las ilustraciones aparecieron en la página principal del buscador como parte de las celebraciones por el arranque del torneo internacional.

El buscador presenta versiones distintas de su doodle, pero ambos conmemoran el inicio del torneo mundial. Por un lado, los usuarios de México pueden ver una ilustración dedicado a la selección nacional y evolución de su escudo. Y el resto del mundo, aprecia una imagen diferente enfocada en una de las jugadas más emblemáticas del futbol: la volea.

Doodle al inicio de la Copa Mundial FIFA 2026

Este doodle está enfocado en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, una edición que marca un hito al ser organizada por tres países de manera simultánea. Bajo el título “¡Comienza la Copa Mundial 2026!”, esta ilustración se muestra en la mayoría de los países y rinde homenaje a una de las jugadas más representativas del futbol: la volea.

Google celebra la Copa Mundial de Fútbol 2026 y a México con doodles especiales. (Foto: Captura)

El diseño presenta a un jugador golpeando el balón en el aire, una referencia directa a esta técnica, que consiste en patear la pelota antes de que toque el suelo. La compañía explicó que la imagen está dedicada a la volea por ser una de las jugadas más icónicas del deporte, además de resaltar el alto nivel de habilidad técnica que demanda.

El significado del diseño apunta directamente a conmemorar el pitazo inicial de un torneo que ha despertado una gran expectativa para los amantes del fútbol desde que se anunció la triple sede norteamericana. Al hacer clic en el gráfico, el buscador redirige automáticamente a los usuarios hacia el calendario, los grupos y las últimas noticias del certamen.

Esta versión internacional fue publicada el 11 de junio de 2026, fecha que coincide con el arranque oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Doodle rinde homenaje a México

Por su parte, este doodle es exclusivo para México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ilustración adapta el logotipo de la compañía con los colores de la bandera nacional e incorpora elementos relacionados con el futbol y la identidad mexicana.

Google celebra la Copa Mundial de Fútbol 2026 y a México con doodles especiales. (Foto: Captura)

El diseño está dedicado a México y muestra la evolución del escudo de la selección nacional. El doodle fue publicado el 11 de junio de 2026, coincidiendo con el inicio oficial del torneo, y solo está disponible para los usuarios ubicados en el país.