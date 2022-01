El Minsterio de Salud (Minsa) ha indicado que el tiempo de aislamiento de las personas contagiadas por Covid-19 será de 10 días y ya no de 14 días en Lima Metropolitana y Callao, con excepción de personas que aún se encuentren con síntomas respiratorios. Esto debido a que en dichas zonas predomina la variante ómicron en un 82%.

Esta medida no es exclusiva del Perú, diversos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos la han tomado para volver poco a poco a la normalidad y no saturar los centros de trabajo que se quedan sin personal por el incremento de contagios a causa de la variante Ómicron. El ministro de Salud Hernando Cevallos reportó 88 mil contagios en la última semana.

El Comercio conversó con diferentes especialistas que dieron su punto de vista y aclararon algunas dudas frente a la nueva medida de la reducción de la cuarentena para casos positivos de Covid.

¿Cómo funciona la nueva medida?

Con el cambio, el aislamiento de pacientes covid, sin síntomas, será solo de 10 días. Desde que comenzó la pandemia se han realizado estudios donde se prueba que el virus activo solo está en el cuerpo por este tiempo, explica el Dr. Leslie Soto, directivo del Colegio Médico del Perú. “El organismo tiene el virus presente y puede contagiar por 10 días, a partir del día 11 no contagia”, indica.

Una vez pasen los 10 días, el término del aislamiento es automático siempre que no se presenten síntomas como fiebre u otros; es decir, no se necesita una prueba de control al día 11 para darse el alta, agrega el Dr. Soto. Los pacientes que ya no tengan síntomas ni fiebre pueden volver a su trabajo sin necesidad de una prueba.

Además, el especialista explica que se debe comenzar a contar el día uno del aislamiento desde que la prueba covid sale positiva. “El día que da positiva la prueba, desde ahí se comienza a contar hasta el día 10″, dice.

La Dra. Fiorella Krapp, médico infectóloga de la Universidad Cayetano Heredia, comenta que esta es una medida segura: “Los 10 días es bastante seguro en base a los estudios que hay. Menos del 1% se mantiene positivo con virus activo pasado los 10 días”.

En conversación con El Comercio, agregó que se debe pasar por lo menos un día completo sin fiebre o sin malestar para considerarse sin síntomas.

Las personas que sí tienen síntomas al día 10 deben seguir en aislamiento.

Otros países reducen la cuarentena

La reducción del aislamiento para pacientes con Covid se ha tomado en distintas partes del mundo. En Latinoamérica, Argentina ha implementado que la cuarentena sea de siete días, ya no de 10. La misma cantidad de días se ha establecido en España y Reino Unido. Todo dependiendo de los síntomas del paciente.

En Estados Unidos, por el contrario, se ha impuesto que el aislamiento se reduzca a 5 días y los siguientes 5 días se puede ir al trabajo usando mascarilla. Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada por especialistas pues aseguran que son muy pocos días y no hay evidencia que respalde esta cantidad de días.

Una medida práctica y segura

La reducción del aislamiento en Perú y el resto de los países tiene como objetivo volver a la normalidad poco a poco. El incremento de casos por la nueva variante ómicron ha generado un déficit de personal en los centros de trabajo, incluidos los servicios básicos, como hospitales.

“Es una medida que salvaguarda el funcionamiento de las cosas. A manera práctica, uno de los grandes impactos del Covid es que está afectando a tanta gente que no hay personal. Es un tema de practicidad, pero se tiene que tener el balance con la seguridad”, explica la Dra. Krapp.

Prueba molecular vs. antígena

Existen dos tipos de pruebas de descarte para el Covid-19: molecular o PCR y antígenas. Los especialistas explican que la prueba molecular es más precisa ya que detecta la mínima cantidad de virus. Los resultados de esta prueba demoran entre 24 y 72 horas.

Por otro lado, la prueba antígena es más rápida, los resultados se pueden obtener en 15 minutos, pero la precisión es menor ya que detecta cuando hay más carga viral. “El antígeno es distinto porque requiere una cantidad importante de la proteína del virus”, sostiene la Dra. Krapp.

Por esa misma razón, la prueba de antígenos puede salir negativa los primeros días del virus, porque no hay tanta carga viral. Sin embargo, el virus ya está en el cuerpo, agrega la doctora. Es por eso que los primeros días de la infección la prueba molecular puede dar positivo, mientras que la antígenos negativa.

Los especialistas explican que una persona puede salir positivo en la prueba molecular por varias semanas (más de 14 días); pero esto no significa que el virus siga activo. Por eso no debe tomarse como referencia para salir del aislamiento. Por el contrario, si la prueba de antígenos sigue saliendo positiva es porque el virus sí sigue activo.

VIDEO RECOMENDADO

De acuerdo con el ministro de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, este producto está autorizado para ser comercializado en farmacias y boticas de todo el país. En el siguiente video sepa cómo utilizarlo correctamente.