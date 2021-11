Conforme a los criterios de Saber más

Si bien la cobertura de vacunación contra el COVID-19 bordea el 59% de los mayores de 12 años y casi la mitad de la población del país, aún existe una brecha significativa de rezagados del proceso. Pese a los reiterados esfuerzos del Minsa por ampliar los rangos de edad y convocatorias, más de 3,2 millones de peruanos mayores de 30 años no cuenta con ninguna dosis del fármaco pese a haber sido convocados al menos desde hace tres meses.

LEE TAMBIÉN | COVID-19: los pasos para obtener y descargar el carné de vacunación que certifica la inmunización

De esta cifra, unos 715 mil son adultos mayores, el rango etario más golpeado por la pandemia –con 7 de cada 10 muertes– y que desde fines de octubre debe recibir la dosis de refuerzo para evitar casos de la variante delta.

En la primera mitad del año, el porcentaje de no vacunados de este grupo tuvo un rápido descenso, pero en los últimos tres meses esta tendencia se ralentizó e incluso evidenció un ligero estancamiento. Ahora, la proporción de rezagados es similar a la que se mantiene en edades más jóvenes que iniciaron el proceso varias semanas o meses después [ver cuadro]

Pese a haber empezado en marzo, el 21% de mayores de 80 años no recibe ni una dosis, cifra similar al grupo de 30 a 39 años. En el grupo de 60 a 79, la cifra de no protegidos continúa alrededor del 15%.

La situación no escapa al grupo entre 40 y 60 años, cuyo porcentaje de omisos descendió en cascada durante los primeros meses de convocatoria, pero que en las últimas semanas ha retrocedido a menor velocidad y a la fecha converge al 16%, respectivamente.





Factores detrás

¿Existe una cifra “dura” de no vacunados que impedirá alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño? Fernando Mejía, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, señala que siempre persiste una cifra que fluctúa entre un 10% a 15% de personas que se no vacunan y a las que habrá que convencer o facilitar el acceso.

“Creo que la principal razón [de que no se vacunen], es porque les gana el día a día, tienen una sensación de seguridad ya que son varios meses que no se desborda la epidemia. El problema no es la falta de vacunas, sino que la gente no acude” explica.

El especialista añade que la exigencia del carné de vacunación para poder trabajar o ingresar a espacios públicos –tal como lo planteó este fin de semana el Minsa– tendría algún impacto en el proceso. “No hay restricciones de actividades por no vacunarse. Como Gobierno no puedo limitar a las personas por cuestiones legales, pero puedo convencer al privado que lo haga. Es el bien común el que debe predominar”, opina.

MÁS EN PERÚ | COVID-19: empresas podrán operar presencialmente solo si todos sus empleados tienen vacunación completa

Según cifras del Minsa, 9 de cada 10 pacientes que actualmente ocupan camas de hospitalización, UCI, o fallecen por el virus no estaban vacunados o solo tenían una dosis del fármaco.

En diálogo con este diario, el analista de datos Rodrigo Parra detalló que el ritmo de vacunación en mayores de 65 años con la tercera dosis viene siendo sostenido desde fines de octubre, y alcanza las 2.300 dosis diarias. Según el ministerio, el mayor avance hasta el momento se concentra en la capital.

VIDEO RECOMENDADO

null null

TE PUEDE INTERESAR