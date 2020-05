Con el cambio de estación, es habitual el aumento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) en los niños. Sin embargo, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades del MINSA viene reportando en las últimas semanas un descenso importante de estos episodios en niños menores de cinco años (ver cuadro).

Esta situación puede ser explicada en parte por el aislamiento obligatorio debido a la emergencia por el COVID-19, situación que de acuerdo a los especialistas podría cambiar con las salidas controladas, y sobre todo, cuando se levante completamente la cuarentena.

De acuerdo a las estadísticas, hasta la semana 18 del 2020 (primera semana de mayo) se han registrado 4.130 episodios de IRA, evidenciando, una desaceleración durante estos días de cuarentena. Hay que señalar, que según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades, en el 2018 el pico máximo de episodios se reportó en la semana 23 con 148.824 casos. En la siguiente gráfica se puede ver la comparación de la evolución de casos en los últimos tres años.

Hasta la semana 18 del 2020 (primera semana de mayo) se han registrado 4.130 episodios de Infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de 5 años.





- Hablan los especialistas -

“Todas las infecciones comunes en los niños han disminuido, hay pocas atenciones ambulatorias, se entiende que es por la restricción, pero también hay disminución de los casos hospitalizados, en gran parte se debe a que los niños han estado en sus casas, no hay forma de enfermarse si no tienen exposición a los virus o a las bacterias”, menciona la médica pediatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Theresa Ochoa.

Esto se debe a que, según explica la especialista, durante el confinamiento los niños no están expuestos a otros menores ni a adultos fuera de su entorno familiar, donde el ambiente es más controlado. No obstante, ante el aumento de infecciones frecuentes pediátricas, una vez que empiecen a interactuar, es importante estar atentos debido a que la sintomatología es muy similar al COVID-19.

“En los siguientes meses comienza el invierno y por la estacionalidad vamos a tener más exposición a estos virus respiratorios, eso va a generar mayor cantidad de casos y mayor preocupación en los padres y en pediatras porque la clínica de las enfermedades respiratorias es similar a la clínica del COVID-19. El niño puede tener fiebre, tos y un poco de moco”. sostiene.

La también directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de dicha casa de estudios menciona que las infecciones respiratorias agudas más frecuentes son: otitis, faringitis, amigdalitis, aunque también están las infecciones respiratorias bajas con compromiso pulmonar como la bronquitis o neumonía viral.

Por su parte el pediatra Herminio Hernández, de la Sociedad Peruana de Pediatría, coincide que, aunque el riesgo mayor en estos momentos es el COVID-19, con las salidas controlada de los niños, se van a registrar las enfermedades comunes como los resfríos.

“Cuando los niños están en las escuelas, y los más pequeñitos en los jardines o cunas, el contagio es mucho mayor; sin embargo, si permanecen confinados por razones de menor exposición van a tener menos procesos respiratorios y probablemente menos diarrea, pero en la medida que salen por el contacto con otros niños se van a registrar estos contagios, eso es habitual”, precisa.

- ¿Qué medidas pueden tomar los padres? -

Aunque el lavado de manos es el principal aliado para combatir las IRA y todas las enfermedades que nos rodean, los especialistas sugieren algunas medidas adicionales que pueden adoptar los padres de familia para evitar cuadros severos.

“Lo importante es que los padres usen mucho criterio, si tiene un niño que tiene alguna condición de riesgo es mejor que no lo saque, si tiene asma, si tiene patología cardíaca sería mejor no exponerlo. Si en la casa hay algún familiar con condiciones con riesgo es mejor no exponer innecesariamente”, sugiere Ochoa.

Y para los que sí pueden salir, que es la gran mayoría de los niños, recomienda evitar los lugares con conglomerado de gente y tocar superficies. “Los niños siempre se tocan la nariz y tocan superficies, hay que evitar las superficies. Hoy en día las recomendaciones que se indican para el coronavirus es para todas las infecciones”, apunta.

Si bien por estos días la vacunación para los niños tiene algunas restricciones debido a la cuarentena, es importante que se pongan al día con las vacunas.

“La mayoría de los procesos son respiratorios y con menor incidencia las diarreas. Los procesos respiratorios más frecuentes son las influenzas, por eso es importante que, en la medida de lo posible, los padres vacunen a sus hijos contra la influenza, sobre todo si en la familia hay pacientes alérgicos o asmáticos para disminuir las formas graves de esta enfermedad”, recomienda el médico pediatra de la Clínica Internacional, Wilfredo Ingar.

Otra medida fundamental es evitar los cambios bruscos de temperatura porque los virus del resfrío común pueden ocasionar las infecciones virales en los niños que si se complica puede desencadenar una neumonía, ya sea viral o bacteriana.

Subraya que es importante tomar en cuenta esta sugerencia, principalmente en los niños con asma. “En ellos con mayor razón hay que evitar estos cambios bruscos, así como evitar que estén en lugares muy cerrados, sobre todo si hay humo de cigarrillo u olores que puedan generar la alergia de sus bronquios”, menciona Ingar.

Una recomendación adicional para los padres es cargar el alcohol gel para la desinfección frecuente de manos, principalmente cuando salen a los parques, y no haya una toma de agua para poder lavarse adecuadamente.

