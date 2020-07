Tras el fin de la cuarentena por COVID-19 y la posterior reactivación de algunos rubros en el marco de la economía peruana, el alcalde del distrito de Barranco, José Rodríguez, descartó que bares y discotecas de su jurisdicción reactiven pronto sus locales.

En ese sentido, invocó a los dueños de este tipo de negocios a ofrecer nuevas alternativas a los vecinos en medio de la pandemia; además, discrepó con su colega de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, sobre el pronto funcionamiento de dichos establecimientos de diversión.

¿Cuándo podrían empezar a operar las discotecas y bares en Barranco?

La reactivación de los locales de espectáculos y de diversión no depende de los municipios, sino de la evaluación que el Gobierno Central haga del avance o retroceso de la pandemia.

¿Pero cuál es la perspectiva personal del alcalde considerando esta nueva etapa de la fase de reactivación económica?

Hay servicios cuyo restablecimientos dependen del desarrollo del tema sanitario. Hay actividades que ponen en riesgo la salud de la población, más aún cuando la cobertura de servicios médicos no va a poder atender a los vecinos. En este momento no hay atención, el sistema de salud ha colapsado, tanto privado como público, entonces hay que priorizar bien qué tipo de negocios son los que pueden funcionar y aquellos que encierran mayor riesgo en cuanto a las condiciones de concentración de gente. Los empresarios tendrán que reinventarse en términos de qué cosa es lo que funciona para la salud de la población.





¿Este es un mensaje dirigido a los dueños de los bares y discotecas?

Los bares y discotecas, tal como van las cifras de casos por COVID-19, no van a ser reactivados pronto. Estamos hablando de locales de concentraciones públicas, cines, conciertos.

Su colega, el acalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra considera que hay ciertos distritos, con menor incidencia de la enfermedad, donde los bares y discotecas pueden funcionar con ciertas restricciones. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Yo revisaría eso con un poco más de responsabilidad. El distrito de La Molina y Barranco tienen índices de contagios que están entre los más bajos de Lima. Ahora, que eso significa que debemos promover las concentraciones de personas en locales cerrados, para nada. Al contrario, eso es totalmente contraproducente. La diferencia entre Barranco y La Molina es que, en La Molina, la densidad poblacional es muy baja, mientras que en Barranco los vecinos están mucho más concentrados. El esfuerzo que se ha hecho acá es mantener el distanciamiento social, y si ese logro que nos ha costado meses sostenerlo lo vamos a liberar solo porque estamos entre los distritos con las cifras más bajas de contagio, no me parece un análisis correcto.

ENTREGA DE CANASTAS

¿Su comuna ha cumplido estrictamente con la entrega de canastas y víveres a los vecinos en condición vulnerable?

Nosotros recibimos por parte del Estado 650 canastas, las cuales fueron distribuidas en una semana. Hasta la fecha, hemos repartido más de 1800 porque en el distrito desarrollamos una campaña de donaciones, con ayuda de nuestros vecinos, dirigida a las personas que más necesitan. Es decir, hemos casi triplicado la cifra estimada, y aún ahora que las donaciones han bajado, seguimos repartiendo ayuda humanitaria a familias vulnerables que tenemos mapeadas.

Hay varias comunas con serios problemas de corrupción por la entrega de canastas en el marco de la pandemia. Incluso algunas han sido intervenidas por la Fiscalía, ¿qué opinión le merece?

No quiero tocar algún caso específico, ni quiero generalizar en materia de corrupción; pero creo que las investigaciones en nuestro país se deberían realizar bajo ciertos parámetros que mantengan a salvo el honor de las personas que trabajan. De lo que he podido observar -incluso la Mancomunidad de Lima-Centro a la que pertenezco ha hecho un pronunciamiento al respecto-, es que las investigaciones no pueden salir con bombos y platillos porque generan muchas suspicacias y puede darse el caso de un resultado errado y negativo. Y la noticia no te la quita nadie, se pone en tela de juicio un trabajo, en algunos casos bien hecho, por una simple pesquisa.

Pero debe entender que las investigaciones deben ser de conocimiento público

Creo que sí, pero una vez que la investigación llegue a una conclusión. Si no hubo ningún hecho irregular termina golpeando la honra de una persona y es difícil resarcirla. Estamos (los alcaldes) abiertos a toda investigación, pero hay que respetar las honras de las personas.

