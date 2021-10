Conforme a los criterios de Saber más

Poco más de la mitad de la población ya está inmunizada con las dos dosis contra el coronavirus. Ello, después que la campaña empezó en febrero de este año. De esta manera, todavía cerca de la otra mitad de la población está pendiente de recibir su esquema completo de dosis. En agosto, el entonces viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo Ostos, indicó que la meta del Gobierno es inmunizar al 100% de las personas antes de fin de año. Le quedan dos meses para lograrlo.

ACTUALIZACIÓN | Las brigadas de vacunación han inoculado 33 958 675 dosis contra la #COVID19 hasta las 18:04 horas del 26 de octubre. ¡Y tu qué esperas! #VacúnateYa pic.twitter.com/cRN2EyrCAb — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 26, 2021

Mientras que la primera etapa de la vacunación se caracterizó porque las personas acudían a vacunarse por iniciativa propia, por ejemplo, a los vacunatones, en esta nueva etapa es necesario ir en busca de las personas que no se han inmunizado todavía, pese que sus grupos etarios ya fueron incluidos por el Mininistero de Salud (Minsa) para ser vacunados.

Hasta el martes último, según datos publicados por el ingeniero electrónico Juan Carbajal, salvo los menores de 30 años, todos los demás grupos etarios están por encima del 50% de su población vacunada con ambas dosis. Pero al mismo tiempo, la información permite identificar las brechas pendientes por cerrar. Por ejemplo, todavía hay un 26% (100%-74%) de personas mayores de 80 años a más que no ha recibido su esquema completo de inmunización. Este fue el primer grupo etario con que se comenzó la vacunación después del personal que lucha en la primera línea contra la pandemia (personal de salud, militares, policías y otros). No obstante ello, han pasado los meses y aún hay una brecha importante por atender.

#VacunaCOVID19 🇵🇪

Grupos Etarios con DOS dosis

< 12 a 19 años> 6%

< 20 a 29 años> 40%

< 30 a 39 años> 59%

< 40 a 49 años> 71%

< 50 a 59 años> 77%

< 60 a 69 años> 80%

< 70 a 79 años> 81%

< 80 a +años> 74% pic.twitter.com/GoGeaRlQUb — Juan Carbajal 🇵🇪 #VacunarseEsClave (@juank23_7) October 26, 2021

¿Por qué aún no se ha vacunado o no ha recibido la segunda dosis contra la COVID-19?

Esta fue una de las dos preguntas sobre el COVID-19 que respondieron los peruanos en la Encuesta del Comercio-Ipsos. Las cinco respuestas que ocuparon los primeros lugares fueron “no he tenido tiempo / me encontraba trabajando” (30%) , asimismo “todavía no me toca” (30%) la vacuna. Le siguieron “me preocupa que me caiga mal la vacuna” (11%), “no creo que las vacunas sirvan para proteger del COVID-19″ (8%), “he tenido coronavirus hace poco” (4%).

Si en esta pregunta se interpelaba a las personas sobre por qué no se ha vacunado, en la siguiente se le consultó por las razones de los demás:

¿Cuál es la razón por la que alguien de su familia aún no se ha vacunado o no ha recibido la segunda dosis

Las cinco respuestas más comunes fueron básicamente las mismas: “Todavía no le toca / todavía no se ha programado la vacunación para niños” (45%), “no ha tenido tiempo” (14%) [nótese que esto antes ocupaba el primer lugar], “le preocupa que le caiga mal la vacuna” (9%), “no cree que las vacunas sirvan para proteger del COVID-19″ (9%), “tiene una condición / una enfermedad, que se lo impide” (4%).

El médico infectólogo Fernando Mejía, quien atiende a pacientes COVID-19 en el Hospital Cayetano Heredia, opinó que el Minsa debe reforzar su estrategia para llevar las vacunas a donde se encuentran las personas. Al igual que lo que recoge la encuesta, dijo que a él también los pacientes le dicen que no tuvieron tiempo para vacunarse.

“Lo que pienso es que el Minsa debe salir a buscar a los pacientes. Una razón importante, quizá la más imporrtante, es que a las personas les gana el día a día, porque tienen que ir a trabajar”, señaló.

“No he tenido tiempo, he estado trabajando, esa es una razón bien común que nos dan los pacientes cuando les preguntamos en el hospital, será cierto o no, no lo sé, pero lo cierto es que la estrategia debe ser: hay que insistir con lo que esta haciendo ya el Ministerio de Salud, salir, buscar a las personas y vacunarlas”, subrayó.

Observó el hecho que las personas digan que todavía no les toca la vacuna, a pesar de que las dosis ya están disponibles para las personas mayores de edad en la mayoría de regiones. Es más, el Minsa ya anunció que empezará la inmunización de los adolescentes de 12 a 17 años a partir de noviembre.

“Probablemente las personas dicen no me toca,y no es que les toca, sino que no quieren vacunarse, y para no decir eso, dicen no me toca”, conjeturó.

Sin embargo, reiteró que la mejor estrategia es ir a buscar a las personas. “Es probablemente la estrategia que más frutos va a rendir ahora, porque al inicio son todas las personas que se quieran vacunar, y ahora estas son las personas dubitativas, las que tienen un temor o no pueden realmente porque les gana el día a día. A estas personas hay que ir a buscarlas y convencerlas en su casa, mercado, supermercado. Deberían vacunar en todo sitio”, finalizó.

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

